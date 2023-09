Juan Carlos Silva (64 años, jubilado desde hace un mes) negó ayer haber abusado de una joven con discapacidad de 19 años, por lo menos cuatro años atrás, cuando concurría a la iglesia "Rey de Reyes" que él encabeza en 25 de Mayo. Silva negó también ser "pastor", porque dijo no tener ningún carnet o habilitación que acredite eso. Su defensora, Flabia Funes, pidió su libertad y aseguró que en otra causa su cliente había sido denunciado por abuso a la misma joven, pero fue sobreseído luego de que la chica negara haber sido atacada por Silva en Cámara Gesell. A pesar de este argumento, la jueza de Garantías, Verónica Chicón, adhirió al planteo de la representante de la UFI Anivi, Roxana Fernández, y le dictó 60 días de prisión preventiva al sospechoso (detenido el pasado miércoles), imputándole presuntas violaciones a esa chica, que develó parte de la trama días atrás, cuando una docente les pidió que escribieran las cosas que les gustaban y las que no, y en esta última consigna señaló que no le agradaba que la besaran en la boca ni tocaran sus pechos, como hacía Silva. La jovencita, ahora, debe declarar ante psicólogos del Anivi.