Un sujeto de 43 años quedó detenido ayer unas horas en la Seccional 6ta luego de darle una paliza a su exmujer y de amenazar de muerte a su hija en una casa del barrio Huarpes, en Pocito.



Selena Palma (20), hija de la víctima y testigo del hecho, indicó que su padre entró furioso a la casa y le hizo un escándalo a su mamá, llamada Alejandra Chirino (40), por unos mensajes que le vio en el celular. Ahí, el sospechoso agarró a trompadas a su ex y la tiró al piso, donde siguió dándole patadas en el abdomen, denunció la joven.



La situación no se agravó aún más porque Selena se interpuso para evitar que le siguiera pegando y allí el violento las habría amenazado de muerte a ambas. Unos vecinos llamaron a la Policía y detuvieron al agresor.



En tanto, Chirino tuvo que ser asistida en el Hospital Rawson y en ese lugar denunció la golpiza ante policías de la Comisaría para la Mujer, informó Andrea, una hermana de la víctima.







Luego de la golpiza, la herida denunció a su ex ante policías de la Comisaría para la Mujer.

El violento episodio ocurrió a las 7.30 de ayer. Selena contó que desde que tiene 5 años ve escenas violentas entre su mamá y su papá, llamado Alejandro Daniel Palma (43). Incluso -dijo- hubo veces que ella lo denunció, pero luego se arrepintió y las levantó. Hasta hizo que se alejara de su propia familia.



‘Es un manipulador, un celoso y siempre fue un violento. Con mis hermanos hace años que no la visitamos por culpa de él. No la dejaba que la viéramos, pero desde que se separaron volvimos a frecuentarla’, señaló Andrea.



Selena explicó que ‘hace 8 meses mis padres se separaron. Mi papá se fue con otra mujer, pero no dejó de venir un sólo día a mi casa porque aún tiene la llave.



Así que entra cuando quiere. A mi mamá la insulta y hoy (por ayer) llegó reclamándole por unos mensajes que le vio en el celular. No es la primera vez que lo veo violento y hasta mi pareja, que vive con nosotros, ha sido testigo de eso.



Ha sido la primera vez que veo pegarle a mi mamá’. La chica agregó que estaba durmiendo cuando los gritos de ambos la despertaron.



‘Mi papá agarró a trompadas a mi mamá, la tiró al piso y empezó a darle patadas en el estómago. Ella se vino para mi pieza y él la seguía insultando.



Así que me puse en el medio para que dejara de pegarle. Ahí nos dijo que iba a venir con una camioneta y que iba a tirar el portón y pasarle por encima a mi mamá.



Y a mi me dijo que me iba a matar si me volvió a meter’, agregó la hija de la pareja.



En ese momento, la dramática situación que se daba en la vivienda fue alertada al 911 por unos vecinos que pasaron por la puerta. En minutos, unos policías llegaron a la casa y detuvieron al supuesto agresor.



En la Policía indicaron que el sujeto fue apresado por ocasionar disturbios y que en el lugar ninguna de las mujeres alertó sobre un caso de violencia de género.



De todos modos, al enterarse de la situación, desde la Comisaría 6ta le dieron intervención a sus pares de la Comisaría para la Mujer, señalaron en la fuerza.



‘Mi hermana lo denunció y tiene que ir mañana (por hoy) a esa comisaría. Ella y mi sobrina tienen miedo y no están bien psicológicamente. Ojalá que la justicia haga algo ahora porque no quiero verla en un cajón’, dijo Andrea.