Tranquilidad. Más que nada eso busca por estos días Mabel Moreno, una pensionada a la que el cáncer le arrebató un riñón hace tres años. Y en esa misión la respaldan su hija y su hermana, la docente jubilada María Moreno. Una casa en Pedernal, Sarmiento, forma parte de ese plan. Con paciencia y sacrificio fueron equipándola, hasta dejarla completamente amoblada y hasta con una pileta. Pero el miércoles en la tarde, el sueño de tener días en paz sufrió un duro golpe: cuando María llegó a ver cómo estaba todo, se topó con la puerta de ingreso forzada. Y ese síntoma de que algo no estaba bien, se convirtió enseguida en la contundente certeza de algo muy grave: la vivienda había sido literalmente desmantelada.

Una cucheta y dos camas, la heladera, el televisor, un modular, los sillones, el inodoro, el bidet y el lavamanos del baño, una carretilla, el costoso filtro para la pileta, sólo la ropa de invierno y hasta los cables de toda la instalación eléctrica de la casa fueron parte el botín.

"Fue muy desagradable encontrar la casa así... una sensación de invasión y de impotencia muy grande... y lo más curioso es que nadie vio nada", dijo ayer María, indignada por el saqueo.

El ataque no es el primero, pues ya a otro vecino le ocurrió algo parecido no hace mucho. Lo que no le cierra a las víctimas, es esa aparente ausencia de testigos.

Los pesquisas no descartan que los ladrones hayan sido vecinos de ese pintoresco lugar. Tampoco que hayan usado algún vehículo para cargar todas las cosas, especialmente las de mayor tamaño, como la heladera, las camas, el modular.

De lo que no tienen dudas es que alguien pudo ver o tiene conocimiento del hecho. Y están empeñados en conseguir pistas para esclarecer el caso.

"Ahora no sabemos qué vamos a hacer, no estamos en condiciones de comprar y reponer todo lo que se llevaron", dijo María.

Fueron de Albardón a Mogna a robar chivitos, presos

Dos sujetos identificados como Matías Jonathan Campos (28 años, alias "Tortita" o "Sandunga") y Héctor Luis Segovia (21, alias "Rulito") fueron detenidos en Albardón por policías de la seccional 21ra de Jáchal, porque fueron hasta Mogna a robar chivitos y los pesquisas establecieron que habían sustraído y faenado al menos 7 animales, informó la Policía.