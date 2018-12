El juez Benedicto Correa no dudó que el peluquero acosó sexualmente al menor.

Un peluquero de 47 años que trabajaba en la escuela albergue de Rawson fue procesado sin prisión preventiva por el juez Benedicto Correa (Quinto Juzgado de Instrucción), porque consideró acreditado que cometió grooming contra un alumno de 12 años, es decir el acoso sexual del menor por vía electrónica, en este caso por Facebook, dijeron fuentes judiciales. Además, le ordenó a Juan Martín Molina no acercarse al menor ni contactarlo o a su familia, ni siquiera a través de otra persona.



Todo se descubrió el pasado 12 de marzo, cuando el niño le pidió el teléfono a su hermana para acceder a su cuenta de Facebook.



El chico no se desconectó y alrededor de las 4,30 de la madrugada de aquel día, la joven comenzó a recibir insistentes avisos de esa red social. Al acceder a la cuenta de su hermano, pudo identificar varios mensajes e imágenes de contenido sexual, incluso propuestas explícitas de mantener relaciones sexuales.



Ante su hermana y su mamá, el niño contó que había tomado esos mensajes como chistes y que en realidad el peluquero nunca lo había tocado en sus partes íntimas ni había tenido sexo con él, a pesar de que varias veces lo había invitado a su casa.



De todos modos, su mamá se acercó hasta la escuela para poner al tanto a las autoridades de esa situación, porque su intención era que el peluquero no estuviera más en contacto con su hijo ni con otros alumnos, indicaron las fuentes.



Molina fue detenido pero luego fue excarcelado porque lo permite la escala penal del delito: los castigos oscilan entre 6 meses y 4 años de cárcel. Ante el juez se abstuvo de declarar cuando cuando fue indagado. Para entonces había borrado de su teléfono todo lo que lo relacionaba al menor.

El primer procesamiento



Aunque trascendió ayer, la resolución contra el peluquero por el delito de grooming es la primera de San Juan, según fuentes judiciales. Otra resolución por la misma figura delictiva la adoptó la semana pasada el juez Alberto Benito Ortiz (Primer Juzgado de Instrucción) contra el preceptor y también docente Jorge Cruceño (34), pues no le quedaron dudas de que acosó por la red social Whatsapp a una alumna de 15 años del colegio privado Santa María, Capital. Ese caso resultó escandaloso porque al conocer el hecho, el padrastro de la menor atacó a golpes en la misma escuela a Cruceño, causándole un gran corte en su pómulo izquierdo y otras lesiones. Todo quedó registrado en un video que tuvo alta difusión.