Un dañino incendio destruyó todo lo que había en el maxiquiosco "Las Nenas", atendido por Celia Suárez (40) en el frente de su casa ubicada en la calle Sarmiento, entre Rioja y Catamarca, en La Cañada, Albardón.

Ocurrió poco antes de las 17 del último lunes, cuando ella y su esposo Antonio Carrizo (49) habían salido al hospital a visitar a una pariente que había dado a luz. En la vivienda habían quedado sus dos nenas de 4 y 2 años con una abuela, pero por fortuna no les pasó nada porque salieron cuando escucharon una explosión. ¿Qué pasó? Según Suárez, los bomberos le dijeron que estalló el motor de un freezer. Al parecer las chispas llegaron hasta el techo de cañas del local y en pocos minutos todo quedó destruido. Se quemaron tres heladeras, un freezer, dos balanzas, una máquina de cortar fiambre, las estanterías y gran cantidad mercadería. "Al negocio lo tenía lleno, colmado de mercadería. El freezer estaba lleno de embutidos caseros que también vendemos. No quedó nada", dijo ayer la mujer, quien entre lágrimas valuó las pérdidas en más de $300.000.

Al maxiquiosco lo habían abierto hacía casi un año, cuando a Carrizo le diagnosticaron artrosis. "Este negocio lo empecé con un chancho que tenía en el fondo. Mi marido cayó enfermo y para poder comprar los remedios hicimos embutidos. Nos fue bien, después matamos otro, otro y otro... La heladera que teníamos nos quedaba chica y sacamos a crédito el freezer. Así de a poco fuimos armando todo. Al principio no teníamos nada", contó Suárez. La mujer ayer no pudo contener el llanto cuando contó que llegó y vio todo quemado. "De este vivíamos y ahora estamos en cero. Es muy difícil empezar de vuelta, se me pasa de todo por la cabeza pero vamos a seguir", agregó. Ayer varios amigos de la familia ayudaban con la reconstrucción del local, cuyo techo se vino abajo.