Un hombre de 49 años fue condenado hoy a prisión perpetua luego de que un jurado popular lo declaró culpable del femicidio de su pareja, quien fue asesinada a puñaladas delante de su hijo de 4 años porque quería terminar la relación, en una vivienda de la ciudad entrerriana de Paraná.



Los doce jurados encontraron a Carlos Deniz responsable del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por un contexto de violencia de género (femicidio)", en perjuicio de Stella Maris Castaño, por lo que el juez técnico Elvio Garzón impuso la pena máxima y estableció que continúe detenido hasta que el fallo quede firme.



El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del 20 de diciembre de 2021, en la vivienda ubicada en calle Díaz Vélez 1351 de la capital entrerriana, donde la víctima convivía con el femicida y el hijo de ambos de 4 años.



Según la investigación, en esa ocasión Deniz discutió con la mujer a la que agredió luego de que ella le recordó que quería terminar la relación, y la amordazó con cinta adhesiva en la boca, cuello y nuca.



Un joven que circulaba por la calle con su novia escuchó gritos de auxilio, saltó el portón, tomó un hierro grande y rompió el vidrio para ingresar y asistir a Castaño.



Deniz le ordenó que se fuera, tomó de la musculosa a la mujer y la introdujo en la vivienda por la fuerza, cerró la puerta con llave, la llevó a la cocina y frente al hijo en común tomó una cuchilla con mango de madera y le asestó dos puñaladas en el corazón.



Luego de siete llamados al 911, personal policial asistió al lugar y encontró a la víctima en el suelo de la cocina y a Deniz subiendo por una escalera interna al techo de la casa, que luego trabó con un caño.



Inmediatamente la mujer fue trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde falleció horas más tarde producto de las heridas a nivel de la segunda vértebra lumbar, según la autopsia.



En tanto, personal de la comisaría 4ta. accedió al techo por afuera y halló al hombre escondido, provocándose lesiones e intentando suicidarse, por lo que debió recibir atención médica.



Las fiscales Melisa Saint Paul e Ileana Viviani recordaron que la pareja llevaba unos 8 años de relación, pero que estaba prevista la separación. "Le puso límites a su vida laboral y de amistades, le hacía escenas de celos constantes, la amenazaba con llevarse el niño en moto por la ruta si Stella salía a una fiesta, la obligaba a mantener relaciones", explicó una de las funcionarias judiciales en el alegato.



En ese marco, sostuvieron que Deniz "la mató porque no podía controlarla más, ella intentó ejercer un acto de derecho, de libertad".



Si bien desde la Justicia y la Policía confirmaron a Télam que no había "ningún antecedente por violencia de género, ni en comisarías ni en fiscalías", las pruebas recolectadas demuestran que la mujer fue víctima de distintos tipos de violencia.



Al menos desde el mes de julio del 2021, Castaño envió mensajes a sus familiares, amigas y allegados donde relataba que buscaba separarse, producto del "contexto de violencia de género y control sobre su vida" que Deniz ejercía, completó la fiscal.



Durante el juicio declararon más de 30 testigos y peritos, uno de los cuales afirmó que Deniz le confesó "que la mató por celos", y las psicólogas que lo trataron confirmaron que "jamás tuvo un acto de arrepentimiento o preocupación", agregó el abogado querellante, Pedro Fontanetto.



Stella Maris "no va a volver a estar con su familia que quedó destrozada, pero lo único que les puede devolver algo de tranquilidad o paz es un veredicto de culpabilidad", solicitó el letrado en su alegato.



Por su lado, el defensor oficial Jorge Sueldo dijo que su defendido reconoció el homicidio, que sus ex parejas que declararon en el juicio "no lo calificaron como violento", y que "no hubo violencia de género y ambos estaban de acuerdo en separarse".



Además, sostuvo que "no hubo lesiones ni recientes ni de vieja data ni ninguna marca" en el cuerpo de la mujer, y que los testigos de la pareja "no vieron situaciones previas de violencia".



El hijo de 4 años quedó a resguardo de la abuela de la víctima, y con apoyo de profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).



Laura Mendoza López, del Ministerio Pupilar, representó al niño y remarcó que fue "víctima indirecta del hecho y tendrá inconvenientes en sus relaciones, emociones y desarrollo cognitivo".



"Tiene pesadillas por las noches: se despierta llorando y luego vomita, tiene sueños de incendios y se despierta llorando porque no pudo salvar a esas personas en el sueño", relató.



Tras un debate de poco más de una hora, el jurado lo declaró culpable, el juez Garzón estableció la pena de prisión perpetua y que ante los riesgos procesales continúe con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, en tanto anunció que el 30 de mayo dará a conocer los fundamentos.