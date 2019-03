La muerte de Natacha Jaitt sigue abriendo interrogantes para su familia, que asegura que fue asesinada. El abogado que los representa, Alejandro Cipolla, informó que pedirán la exhumación del cuerpo de la modelo para constatar si, efectivamente, fue envenenada.

Según explicó el letrado, la solicitud será presentada ante el fiscal del caso este martes. Y la respuesta podría tardar entre cuatro o cinco días.

Asesorado por un grupo de peritos, Cipolla aclaró que si la Justicia aprueba la exhumación extraerán 100 gramos de cabello de Jaitt. "Esto podría arrojar si en su cuerpo hubo algún tipo de veneno que no apareció en los resultados toxicológicos o en el pool de vísceras", diferenció sobre los estudios. Según dijo, hay muchos tóxicos que se licuan en la sangre y que no dejan rastros. "El envenenamiento es una de las hipótesis mas fuertes que tenemos", consideró el abogado a TN.com.ar.

Con respecto a la autopsia que se realizó en la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Bonaerense, el letrado mostró cierta disconformidad, ya que no utilizaron el protocolo de Nación, un mecanismo que, para la familia de Natacha, "es más completo y eficaz".

Cuando Cipolla les comentó a los peritos de la Provincia la posibilidad de extraer el cabello, le contestaron que "no era necesario" y que iban a hacer "un estudio minucioso". Ahora, esperarán los resultados de la Justicia para poder exhumar el cuerpo.

De manera simultánea, los peritos tecnológicos de la Ciudad continúan trabajando en el celular y la tablet de Jaitt. La semana pasada, los expertos lograron abrir el smartphone y accedieron a todos sus archivos, conversaciones de WhatsApp y registro de llamadas.

Pero con el iPad no tuvieron la misma suerte, ya que la contraseña que brindaron los hijos de Jaitt no coincidían. "Lo vamos a terminar llevando al domicilio de Natacha para conectarlo con la red wifi. No lo podemos hackear porque perderíamos toda la información", detalló Cipolla. Aunque evaluaron la posibilidad de enviarlo a Israel, en donde podrían desbloquearlo, lo descartaron por su costo. "Nos saldría más de 20 mil dólares", analizó el abogado.

Fuente: TN