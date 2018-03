Carlos Maximiliano Aguilera (izquierda) y Ramón Ismael Milla Videla sabrán hoy si pagarán o no con perpetua por el crimen del sereno Iván Fuentes.



La fiscal Leticia Ferrón de Rago consideró probado ayer que Ramón Ismael Milla Videla (21) y Carlos Maximiliano Aguilera (20) bebieron alcohol y tomaron pastillas con el sereno Iván Fuentes (35) en la planta de tratamientos de residuos cloacales donde trabajaba. Y que ahí planificaron y se distribuyeron tareas para matarlo de nueve cuchillazos con la idea de que no los delatara y así asegurarse la impunidad en el robo de su moto. Ese crimen ocurrió la madrugada del 8 de agosto de 2015 a un costado de la ruta 40, unos 300 metros al Sur del puente de Albardón, en Chimbas, donde le dieron alcance pues Fuentes corría desesperado para escapar. Esa madrugada los vio un testigo, avisó a la Policía y unos uniformados los persiguieron hasta hacerlos caer de la moto de la víctima en Villa Moreno. Allí robaron la moto de una vecina pero luego fueron capturados en Albardón.



La Fiscalía y también los abogados de la familia Fuentes, Miguel Dávila Safe y Alejandro Miquelarena, coincidieron en que los acusados cometieron un robo agravado contra la víctima y el robo simple de la moto de la vecina Natalia Rodríguez. Y el delito más grave: homicidio criminis causa, porque la muerte de Fuentes la perpetraron para que no los denunciara y salirse con la suya en el robo. Por todos esos delitos pidieron al tribunal prisión perpetua.



La posición del defensor Leonardo Villalba fue muy distinta. Solicitó 10 años de cárcel para Milla Videla porque entendió que sólo él cometió un homicidio simple contra Fuentes, y perpetró junto a Aguilera el robo simple de la moto de la vecina Natalia Rodriguez en medio de una noche de alcohol y drogas junto con la víctima y otro joven.



En su alegato, el letrado aseguró que Aguilera no participó en el crimen y que con Milla Videla no planearon robarle a Fuentes ni tampoco sustraer otras cosas de la planta donde trabajaba. Y por eso solicitó a los jueces Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) que condenen a 1 año de prisión en suspenso a Aguilera.



Luego de escuchar los alegatos, la familia Fuentes se mostró conforme con el pedido de condena para ambos acusados. Hoy se conocerá el veredicto.