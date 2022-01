El juez del Tribunal de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) rechazó ayer concederle al primo de Yoselí Rodríguez (10) el beneficio de la detención domiciliaria. Ese pedido había hecho el defensor oficial Hugo Trigo, argumentando que Juan Carlos "Pelado" Rodríguez (24), por ejemplo, no se profugaría porque no tiene dinero y que en el Servicio Penitenciario Provincial corre riesgo por la pandemia.

"Es inconducente el planteo", le retrucó el fiscal Daniel Galvani, quien pidió tajantemente el rechazo del pedido al considerar que se trata de "un hecho gravísimo".

"Pelado" Rodríguez es el único imputado por el femicidio de la nena cuyo cuerpo fue encontrado el primer día de este año en un descampado cercano a su casa de Media Agua, Sarmiento, con signos de abuso sexual y 11 puntazos en el cuello y el rostro.

En la audiencia de control de detención el juez de Garantías Alberto Caballero le había dictado un año de prisión preventiva a cumplir en el Penal de Chimbas, tal cual lo pidió en ese entonces el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi. En esa audiencia los defensores oficiales Hugo Trigo y Lucas Quiroga habían manifestado sus intenciones de que el sospechoso cumpla la prisión en algún domicilio, pero les habían denegado la solicitud. Es por eso que en las horas posteriores interpusieron un recurso de impugnación para pedir la revisión de ese ítem.

Ayer, el defensor Trigo dijo que se está vulnerando el principio de inocencia. Recalcó que Rodríguez no tiene antecedentes penales, que en este proceso no se lo declaró rebelde y que no podría entorpecer la investigación porque toda la prueba ya fue colectada. Además, señaló que no podría darse a la fuga por su situación económica y dijo que en el Penal corre riesgo por el covid. Es por eso que pidió esa medida de coerción menos gravosa y ofreció la posibilidad de que se lo controle mediante un dispositivo electrónico.

Desde la otra vereda, el fiscal Galvani respondió que en el Penal existen estrictos protocolos para evitar contagios, consideró que el imputado no cuenta con arraigo (no tiene un domicilio fijo) y recordó que, por el delito que le endilgan (abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género), la única pena que le cabe es la perpetua, es decir, no es excarcelable.

El juez Caballero Vidal (h) falló en contra del acusado y dispuso que siga en el Servicio Penitenciario. Para el magistrado, Rodríguez sabe que tiene varias pruebas contundentes en su contra y eso podría empujarlo a querer darse a la fuga. Al sujeto lo hunden varios testimonios (incluido el de un policía que dijo que lo escuchó confesar el crimen) y los cotejos genéticos.

¿Intento de suicidio? y vacunas anticovid

La versión comenzó a circular en la noche del pasado viernes con tanta fuerza que los propios funcionarios judiciales se encargaron de chequear si era cierto. El rumor indicaba que Juan Carlos Rodríguez había atentado contra su vida en el Penal de Chimbas. Finalmente fue desmentido y ayer el defensor Hugo Trigo reveló a este diario que mantuvo una conversación con el imputado y que en ningún momento le mencionó tener esas intenciones.

En la audiencia de ayer el sujeto tuvo un breve intercambio de palabras con el juez, quien le preguntó si está vacunado contra el coronavirus. Rodríguez le respondió que se colocó la primera dosis y que "no pude ponerme la segunda". El magistrado cerró la conversación recordándole que el Penal cuenta con un programa propio para la inoculación de los internos, por lo que puede solicitar la otra dosis de la vacuna.