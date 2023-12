Una motocicleta BMW 1000 RR valuada en unos 60 mil dólares fue parte del botín con el que se alzaron ladrones en la madrugada de este jueves bajo el modus robo comando. La moto pertenece al empresario sanjuanino y competidor Leandro Rodríguez, quien iba a competir el sábado y domingo en la última fecha del Argentino de motociclismo de velocidad a disputarse en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez".

La motocicleta había partido rumbo a Buenos Aires a bordo de un camión de una empresa de cargas generales, pero este jueves cerca de las 5.30 de la madrugada a la altura del peaje de General Rodríguez, piratas del asfalto interceptaron al camión y se llevaron secuestrado al chofer.

A unos 60 kilómetros, dejaron varado al conductor, un hombre mayor de edad que por fortuna salió ileso. En el transcurso de la mañana la policía de la provincia de Buenos Aires pudo dar con el acoplado pero aún no lograr encontrar el camión.

"Lo más importante es que al chofer no le pasó nada. Gracias a Dios no le hicieron nada. Ahora habrá que esperar qué pasará con la moto", explicó dolido Leandro Rodríguez quien tenía previsto viajar el viernes a Buenos Aires para competir en el Gálvez, algo que finalmente no podrá hacer.