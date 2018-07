A una semana de llegar a la cárcel de Ezeiza, luego de entregarse bajo el cargo de homicidio, Cristian "Pity" Alvarez pasa sus días sedado y casi sin recibir visitas. Recién el jueves 19, finalmente, logró encontrarse con su mamá, Cristina Congiu. Y trascendió que, por estas horas, la situación más difícil que enfrenta Alvarez es sobrellevar el síndrome de abstinencia. Su madre, además, teme que intente suicidarse.

El ex líder de los grupos de rock Viejas Locas e Intoxicados está procesado como el presunto asesino de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, quien recibió tres disparos en la cara y otro en el tórax, y fue hallado sin vida en las torres del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde viven su ex mujer y su hija, vecinas del músico.

"Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte", cantaba en 2003 "Pity" en el tema "No tengo ganas" del segundo disco de Intoxicados. Quince años después, la letra de esa canción (que jugaba con el doble sentido de una fallida relación amorosa y su conocida adicción a las drogas) parece describir a la perfección el momento que transita en su tratamiento.

Si bien está monitoreado día y noche en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (Prisma), conocido como el Pabellón Psiquiátrico del penal, se sabe que el síndrome de abstinencia es una de las situaciones más extremas que debe vivir un adicto en recuperación. Se trata de una serie de síntomas que se desencadenan cuando el paciente deja de consumir la sustancia (legal o ilegal) a la que es adicto. El modo en que esta reacción ocurre varía según la droga y características específicas del paciente.

"La manera en la que el cuerpo se manifiesta para indicarle a la persona esta necesidad de volver a consumir son diferentes signos y síntomas. Depende de la droga, cada una se manifiesta de forma distinta", explicó al canal de noticias TN el cardiólogo y especialista en adicciones, (MN: 85234), Guido Bergman.

En el caso específico de "Pity", su adicción a la pasta base de cocaína (más conocida como paco) le plantea un panorama especialmente difícil de sobrellevar. "El paco genera una adicción de a poco bastante severa con necesidad extrema de salir a consumirla. Lo que suele hacer el adicto es privilegiar el consumo de paco a cualquier otra cosa que suceda en la vida. Es una droga muy difícil de dejar", advirtió el toxicólogo Héctor Berzel (MN:83577).

Bergman sumó otro dato: drogas como el paco no tienen un tratamiento preestablecido. "Entonces hay que hacer un tratamiento sintomático para que no la pase mal el paciente. Lo que es inhumano es que a una persona con el síndrome de abstinencia no le des un soporte porque la puede pasar muy mal", sostuvo.

Poco se sabe sobre los detalles del tratamiento que sigue "Pity" y la mayoría de los datos provienen de información brindada por el abogado de la madre del cantante y trascendidos desde el Servicio penitenciario. Los expertos destacan la importancia de un seguimiento psicológico que contenga al paciente en esta instancia: "Nunca un tratamiento de una adición y sobre todo en momento de abstinencia se basa solamente evitando que la persona consuma, sino que siempre se asocia con tratamientos extras farmacológicos o psicoterapéuticos y hasta sociales", subraya Bergman.

Una de las posibles manifestaciones en este período de desintoxicación es la depresión y en ese punto la madre de "Pity" se muestra angustiada. Es que poco antes de entregarse a la Justicia, su hijo le había manifestado intenciones de terminar con su vida. "Cristina tiene tanto miedo y les pide a las autoridades penitenciarias que tomen recaudos para evitar que se dañe", afirmó el abogado de la mujer, Claudio Calabressi.

Paralelamente, la Justicia sigue investigando el crimen de Cristian Díaz. Varios testigos habían señalado a "Pity" como autor del crimen y, tras 29 horas de estar prófugo, el músico de entregó y habló ante las cámaras de varios medios de comunicación. "Lo maté porque era él o yo", afirmó. Horas después, ante el juez Martín Yadarola, el ex líder de "Intoxicados" se negó a declarar y quedó detenido en el penal de Ezeiza donde comenzó su tratamiento mientras la investigación policial continúa.

