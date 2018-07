Grandes pérdidas. Las llamas devoraron varias pertenencias de la humilde familia, que había usurpado esa casa.

Una humilde familia que ocupaba una casa de la Municipalidad de Iglesia perdió lo poco que tenían por un incendio causado por una estufa sobre una silla de madera. La vivienda es parte de un complejo turístico ideado por la comuna situado frente a las Termas de Pismanta, y fueron usurpadas antes de terminar de construirse, explicaron fuentes de ese municipio.



El hecho trascendió ayer, pero ocurrió sobre las 13.30 del lunes cuando Gisel Manrique abandonó la casa para ir a ver a su padre. La mujer tiene dos hijos (un bebé de 7 meses y una nena de 2 años), que no estaban en el lugar al momento del siniestro. También vive con ellos la pareja de Manrique, quien había salido temprano a hacer changas.



Según el relato de la propia joven, cometió un grave error al olvidarse de apagar una estufa halógena que estaba sobre una silla de madera, contigua a una cama, en uno de los dormitorios. Al parecer, el fuego se originó por una falla eléctrica en el artefacto, y cobró magnitud al agarrar un colchón. Luego las llamas ganaron espacio en varios rincones de la construcción de ladrillo, dijo la víctima. Fueron los vecinos del complejo los que se dieron cuenta primero de lo que pasaba y con baldes ayudaron a sofocar las llamas. "Cuando me avisaron me fui volando a mi casa, pero el fuego ya se había desatado", dijo Manrique.

Las llamas devoraron gran parte de las pertenencias de la familia: camas, colchones, ropa, mesa, sillas, muebles y otros objetos, según la mujer.



La familia vive del dinero que cobra por planes del Gobierno y de lo poco que gana la pareja de Manrique. "No es fácil lo que estoy viviendo", sostuvo la joven a Radio La Cumbre. Para peor, luego del siniestro tuvo que viajar a Capital, donde esta mañana se someterá a una doble cirugía por un problema de salud.