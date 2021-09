La jueza de Garantías Verónica Chicón ordenó ayer liberar a un joven llamado Mario Barbieri, acusado de golpear y amenazar de muerte a su pareja, pese a que tiene una condena de ejecución condicional por 6 meses por una denuncia anterior de la mujer, Yésica Palacio.

La magistrada no dio lugar al pedido de 6 meses de prisión preventiva formalizado por la fiscal Yanina Galante, del Cavig, unidad fiscal sobre la que puso la mira porque atendió la denuncia de la mujer y no la de Barbieri, ya que el mismo día que ella había expuesto en la seccional 3ra, él dijo que ella también lo agredió. "La Fiscalía debió analizar ambas denuncias", dijo la jueza en su resolución. Desde el MPF indicaron que se tomarán el plazo legal de 15 días para evaluar si formaliza o no una acusación contra la mujer.

Pese a esa objeción, la magistrada igual dio por formalizada la investigación penal preparatoria contra Barbieri, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Al hombre le impuso una serie de medidas a cumplir, como no acercarse ni contactar por ninguna vía a Palacio. En la audiencia, asistido por el defensor oficial Alejandro Martín García, el hombre declaró que ese día (cerca de las 21.30 del 2 de este mes), su pareja buscó un cuchillo en el cajón de cubiertos y mintió diciendo que con eso la había amenazado. Y afirmó que ella lo golpeó.