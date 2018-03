El "poliladron". Este es Raúl Emanuel Benítez, el agente de la Regional Noroeste que cayó preso por robo ayer en la madrugada en Chimbas.



En la misma noche y en el lapso de menos de dos horas, dos policías fueron protagonistas de supuestos hechos delictivos. Uno de ellos es un agente que fue apresado junto a un cómplice después de que supuestamente cometieran un asalto a mano armada en una estación de servicio. El otro, también agente, fue denunciado por una pareja que aseguró que el uniformado le exigió dinero a cambio de no hacerles una multa y que después acosó a la chica cuando ésta quedó sola. Los dos casos ocurrieron en Chimbas y los policías involucrados trabajan en esa zona bajo la órbita de la Regional Noroeste. De hecho, el primero trabaja en esa regional.

El cómplice. Maximiliano Saavedra, quien supuestamente acompañó al agente Benítez en el atraco. Este sujeto ya tiene antecedentes penales, dijeron.

El atraco



Este último policía es Raúl Emanuel Benítez (28), quien supuestamente andaba en un Peugeot 207 en compañía de Maximiliano Saavedra (29), informó la Policía. La versión policial es que, a eso de las 3 de ayer, ambos fueron en el auto hasta la estación de servicio Shell de calle Mendoza, en Chimbas, y que allí uno de ellos encaró al playero, lo encañonó con una pistola 9 mm y le robó la billetera con 3.000 pesos de la recaudación. Después escaparon en el vehículo. Y al parecer, al poco andar el cómplice descendió el coche y el policía siguió su camino en el auto para despistar. Minutos más tarde, las patrullas salieron a buscar a los ladrones.



En una primera instancia interceptaron a Benítez cerca de calle Rodríguez, pero éste se identificó y se los sacó de encima. Casi al mismo tiempo, otros policías atraparon a Saavedra en el callejón Padilla, entre ruta 40 y Tucumán. A él les secuestraron el dinero robado.



Luego, cuando los policías recibieron los datos del vehículo, volvieron tras el Peugeot de Benítez y finalmente lo detuvieron en las cercanías de donde lo habían visto anteriormente. Tenía la pistola, que es de la fuerza y que usaron en el asalto, dijeron las fuentes. El caso pasó a los tribunales de Flagrancia y la semana que viene pueden juzgarlos.



La "coima"



El otro hecho involucra a un agente de apellido González de la Unidad Operativa Centenario, ubicada en la calle del mismo nombre y ruta 40, Chimbas, según la Policía. Las fuentes señalaron que, de acuerdo a la denuncia, un joven y su novia transitaban en moto desde Chimbas a Albardón por ruta 40 y el uniformado los detuvo por un control de rutina. Eso fue a las 2 de la madrugada de ayer.



Al motociclista le faltaba alguna documentación, entonces el policía aprovechó supuestamente para exigirle 200 pesos a cambio de no multarlo, indicaron. Al parecer, no llegaron a pagar, pero el agente habría ordenado al joven que siguiera su camino solo y le dijo que la chica se iría en remís. El motociclista se marchó, pero fue directo a la Seccional 18va a poner la denuncia. La versión policial también señala que la joven contó que, mientras esperaba el remís, el uniformado empezó a hacerle insinuaciones y a acosarla. Todo ahora está siendo investigado. Afirman que no hace mucho tuvieron una denuncia similar por presunto acoso a otra automovilista en esa zona.