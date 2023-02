Dos efectivos de la Policía Rural son investigados en la oficina de Inspección y Control de Gestión, por causar grandes daños en una costosa camioneta RAM el 5 de diciembre pasado. Según el titular de esa subsecretaría, Ignacio Coronado, todo pasó cuando ambos fueron a buscar un caballo supuestamente robado en la zona de Tamberías, en Calingasta. La versión principal es que, al llegar al lugar, se toparon con que el animal no había sido sustraído y, al volver, dañaron la camioneta cuando intentaron cruzar el río. El vehículo se bloqueó y quedó atascado, porque se le dañaron componentes electrónicos claves y fue necesario que fueran máquinas y camiones del municipio para rescatarla y remolcarla.

La investigación apuntará a determinar si los policías tuvieron o no responsabilidad en el daño del vehículo. Si es así, usualmente, el castigo apunta a que paguen de su bolsillo el daño causado, algo que hasta ahora no se ha determinado pero seguramente no será barato, al ser un vehículo importado, indicaron voceros de la investigación.