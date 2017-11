La fascinación de contactarse con alguien a través de una red social y tomar la decisión de conocer personalmente a esa persona, resulta no tener los resultados esperados para muchos de los usuarios. Lo comprobó una jovencita de 14 años que, previo a relacionarse con un joven por Facebook, decidió conocerlo y al cabo del encuentro personal denunció que fue violada "tres veces", dijeron fuentes judiciales.



El caso resultó todo un misterio para los pesquisas policiales y judiciales, porque los únicos datos que tenían de la chica eran una descripción imprecisa de la casa y la zona donde vivía ese muchacho, en Villa Unión, Chimbas.



Pero fue la misma red social la que permitió a los investigadores determinar quién pudo ser el sospechoso. Y así lo confirmaron luego de varios allanamientos en los que el sujeto no pudo ser detenido, aunque sí identificado: es otro menor de 17 años que, al saber que lo buscaban, se contactó con un abogado y ya pidió que no lo detengan una vez que declare, precisaron los voceros.



El hecho trascendió ayer pero fue denunciado a mediados de octubre. Y ahora lo más probable es que el juez Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción), se declare incompetente y pase el expediente a la Justicia de Menores, indicaron.

Para los pesquisas, la niña pudo consentir la relación, pero dicen que igual hay delito.

La versión que trascendió es que el 15 de octubre pasado, la chica (que vive en una villa de Chimbas) decidió conocer a ese sujeto con el que se mensajeaba por Facebook y le dijo dónde vivía.



Aquel día, por la noche, el joven llegó a la casa de la niña en una moto y la invitó a ir a comprar algo, pero partió a su propia casa. Y según el relato de la propia jovencita en Cámara Gesell, allí la violó tres veces. Según esa versión, esa noche también tomaron cerveza y no sabe precisar si allí le puso alguna sustancia, pero sí recuerda que se durmió.



Mientras ocurría ese encuentro, a la madre de la niña le entró una crisis de nervios y hasta se descompuso porque no aparecía por ningún lado y no contestaba al teléfono que se había llevado de su casa.



Desde ese aparato la chica se contactó con una prima la mañana del día siguiente. Y su familia tuvo que ir a buscarla a Villa Unión.



Los pesquisas no descartan que la niña consintiera la relación sexual, pero están convencidos de que existió delito, porque es menor y, por ley, se supone que es alguien inmaduro para tomar decisiones sobre su vida sexual.