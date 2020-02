A media mañana de ayer una mujer se acercó hasta las oficinas de la Defensoría Oficial con un escrito en el que un juez Civil le otorga la curatela de Teresa Varela a causa de su incapacidad, pues allí consta que sufre "un grave retraso mental", dijeron fuentes judiciales. Esa mujer es la madre de Teresa y tiene otros dos hijos en similares condiciones, indicaron. Teresa es la mujer que el último lunes, cerca de las 19, robó a una nena de 4 años de su casa en la Villa Unión, Chimbas, y se la llevó con ella hasta una casa abandonada en una finca de Santa Lucía, desatando una situación conmocionante pues la criatura recién pudo ser localizada por la policía a las 3 de la mañana del martes.

Esa madrugada, en la misma casa abandonada sin luz y en pésimas condiciones de higiene, los uniformados también apresaron a Rodolfo Tejada (31), que dormía en el piso. El sujeto les dijo que cuando llegó a la casa la mujer ya estaba con la niña, dando a entender que nada tuvo que ver con la sustracción.

Si la mujer es inimputable, el caso en su contra se archivará.

Fue el defensor oficial Carlos Reiloba quien puso en conocimiento de la supuesta insanía de Varela al juez que investiga la sustracción de la niña, Guillermo Adárvez. A pesar de la contundente revelación, el magistrado igual ordenará una pericia psicológica y otra de un médico psiquiatra para confirmar o no esa situación y resolver sobre un tema que no es menor: la continuidad o no de la detención de la mujer.

A esos estudios se sumará también una entrevista en Cámara Gesell a la menor, para esclarecer cómo fue que ocurrieron los hechos, con el foco puesto además en Tejada pues por ahora todo parece indicar que nada tuvo que ver con la sustracción.

La declaración de la menor es clave para saber si acaso pudo ser víctima de algún ataque sexual por parte de ese sujeto que tiene antecedentes por robo, indicaron.

Todo pasó cuando la mamá de la nena estaba a punto de salir de ducharse y sólo ellas estaban en la casa, pues sus padres y sus tres hermanos habían salido en ese momento.

Cuando la joven y el resto de su familia se reencontraron con la nena, la pequeña les contó que la mujer se la llevó esa tarde a los tirones, para luego recorrer un tramo en micro y otro en remís. Y que en algún momento la reprendió con algo de violencia cuando le decía que quería volver con su mamá. En esos relatos, nada dijo sobre Tejada, indicaron.