Magullones en el rostro y los nudillos. La mejilla izquierda con una protuberancia, producto de las patadas. Al joven le cuesta incorporarse en su cama y pausadamente se acomoda un trapo que le sostiene el yeso que le hicieron por una quebradura en su antebrazo izquierdo.



Así de lastimado quedó un muchacho que se enfrentó a unos sujetos que intentaban saquear su negocio de familia, en Pocito. La víctima, un hermano y otro chico sorprendieron in fraganti a la banda, pero el ahora herido los enfrentó solo. A cambio, unos seis sujetos le echaron un puñado de arena en los ojos y luego lo quebraron dándole una paliza. Encima le robaron una campera y un par de zapatillas, informó Tomás Riveros (19), la víctima.



La familia de Tomás se mostró molesta con la Seccional 7ma porque en un principio no quisieron tomarles la denuncia. Y con el hospital zonal, por partida doble: porque no tenían ambulancia para trasladarlo y porque después de llevarlo allí debieron llevarlo ellos al Hospital Rawson por la grave de la lesión, dijeron.



El hecho trascendió ayer, pero ocurrió el domingo cerca de la 1 en el supermercado “MyT”, en Aberastain, al Sur de calle 12. Desde hace 2 años la familia tiene su negocio allí y ha sido blanco de tres saqueos: en el primero, se llevaron mercaderías por $50.000; en el segundo $70.000, en plata y alimentos. Y en el tercero, ocurrido el sábado 22 de abril pasado, $20.000 en ropa que sacaron por una banderola, dijo Matías, hermano de Tomás.



“Ese día, cerramos y al rato volvimos a buscar un asado. Ahí vimos a los sujetos trepados por una pared del fondo. Tomás se bajó de nuestra camioneta y nos desencontramos. Se fue solo y lo agarraron entre seis. Le pegaron por todos lados, le quebraron el brazo y encima le robaron. Lo peor es que no nos querían tomar la denuncia en la Policía”, se quejó Matías.