La jueza Verónica Chicón declaró ilegal la detención de tres jóvenes cauceteros acusados de cometer un abuso sexual simple contra una menor de 13 años, ordenó que los liberen y dispuso una audiencia videograbada (Cámara Gesell) a la presunta víctima, en medio de dudas respecto a si fueron ellos los autores del hecho.

La ayudante fiscal Paula Arredondo había pedido 6 meses de prisión preventiva, pero la jueza puso el ojo en la detención en "situación de flagrancia" de los acusados. Fiscalía explicó que todo ocurrió cuando la madre de la presunta víctima fue al cajero y la niña volvió sola a su casa.

En ese momento -según la denuncia- los tres sujetos la atacaron. Luego la menor contó lo ocurrido a una hermana, después a la madre y aportaron a la Policía las descripciones de las vestimentas de los "abusadores".

La defensora María Noriega criticó ayer que no coincidía la descripción de la presunta víctima con la ropa que tenían puesta en la audiencia sus clientes. "El MPF no se ha esforzado en que la vestimenta sea la misma, es más ha permitido que las tres personas se cambien de ropa", dice la resolución de la jueza, por lo que consideró que "no están dadas las circunstancias de aprehensión de los tres detenidos para convalidar la circunstancias de Flagrancia". Así, anuló las detenciones.