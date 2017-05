La terrible explosión ocurrida ayer en el taller “ESI GNC”, que dejó dos personas con quemaduras graves, es motivo de investigación por estas horas por parte de la Justicia.

Esta mañana, efectivos policiales y personal de bomberos realizaron las pericias correspondientes en el lugar ubicado en el lateral Norte de avenida Circunvalación, al Este de calle Mendoza, en Trinidad. Luego de inspeccionar la zona, se realizó el traslado de los 10 tubos para ser analizados.

En diálogo con la prensa, el comisario Carlos Heredia aseguró que por peligro de derrumbe ante un eventual movimiento sísmico, no se podrá usar parte del patio ni biblioteca del Colegio Santo Tomás. "Por precaución pedimos que hoy no se dictaran clases hasta poder retirar los cilindros. También hemos pedido un vallado en el patio de la escuela, que abarcará unos 20 o 30 metros. Se trata del sector de juegos. Esto es sólo a efectos de mantener la distancia para no poner en riesgo a los chicos. El resto de la escuela no hay peligro"

Heredia aseguró también que la biblioteca del colegio tiene "una estructura afectada, hemos acordado que van a evacuar las cosas y el acceso va a ser muy limitado"