En la UFI Anivi desestimaron las cinco denuncias de abuso sexual que habían sido radicadas por padres de alumnos de 4 años de la Escuela de Nivel Inicial N°76 de Pocito contra una docente identificada como Yamila Rodríguez (27).

¿Por qué? Porque los profesionales que entrevistaron a los menores (cuatro nenas y un varón) en Cámara Gesell no detectaron en ellos los indicadores típicos de quienes sufren algún tipo de ataque sexual. Además, lo que expresaron los cinco chicos no se correspondía con lo planteado por sus padres al momento de denunciar, dijeron fuentes judiciales. También fue importante el informe técnico practicado en el lugar donde supuestamente habían sido los episodios sexuales, y las pericias realizadas a los dispositivos secuestrados a la maestra, donde no se encontró material que la comprometiera.

Así, con las pruebas recabadas, en el Ministerio Público Fiscal arribaron a la conclusión de que no hubo delito y resolvieron no imputar a la sospechosa. Es decir, la causa no llegó ni a formalizarse. Esa decisión fue tomada por los fiscales Duilio Ejarque y Valentina Bucciarelli.

Rodríguez fue defendida por la abogada Sandra Leveque, quien en la audiencia en la que Fiscalía solicitó autorización a una jueza para llevar a cabo las entrevistas videograbadas negó los hechos atribuidos a su clienta.

Las denuncias, recibidas en la UFI Anivi a fines de junio pasado, indicaban que la docente se propasaba con los menores, a los que supuestamente tocaba en el baño del jardín.