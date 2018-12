Roberto "Manteca" Agüero también negó haber cometido una estafa, pero el juez lo procesó con prisión preventiva.

El juez Alberto Benito Ortiz (Primer Juzgado de Instrucción) procesó con prisión preventiva al conocido narco Roberto Antonio "Manteca" Agüero (47) por estafar a una pareja con la venta de una casa del IPV en el barrio Belgrano, Rawson, que no podía vender porque está sospechado de haberla comprado también de manera fraudulenta. Y consideró que la mediática abogada María Filomena Noriega (41) fue partícipe en ese delito, que calificó como "desbaratamiento de los derechos acordados", porque le dijo a las víctimas que la casa no tenía deudas y estaba lista para escriturar, cuando eso no era así. A cada uno, le trabó un embargo de medio millón de pesos, dijeron fuentes judiciales.

Ayer, la letrada anticipó que apelará a un tribunal superior por el "arbitrario" fallo del juez, pues no participó en ningún delito y sólo se limitó a intervenir en un contrato civil celebrado por Agüero, quien vendió una casa y luego le incumplieron.

La mediática abogada María Noriega se mostró disconforme con la decisión del juez y anticipó que buscará revertir su situación en un tribunal superior.





RAZONES DEL JUEZ



La casa queda en el 474 Oeste de Vicente López y Planes, en el barrio Belgrano, Rawson, aún figura a nombre de Dominga González y no podía venderse porque se sospecha que Roberto Antonio "Manteca" Agüero (47) estafó a la hija de la propietaria para adquirirla: el 27 de abril de 2017, Mónica Díaz denunció que Agüero acordó entregarle $300.000 pero apenas le dio algo más de $20.000 y se quedó con la vivienda. Con ese litigio abierto y bajo sospecha, el conocido narco (fue condenado a 6 años) igual resolvió engañar a otra pareja con la misma casa diciéndoles que se las vendía en $700.000, con el siguiente plan de pago: $300.000 de contado y 36 cuotas de entre $5.000 y $8.000, por el deplorable estado en que se encontraba el inmueble: no tenía puertas, ni grifería, ni la instalación eléctrica en condiciones, entre otras fallas.

El 31 de enero pasado -según el expediente- Yanina Díaz y su marido Federico Jofré encararon el tan anhelado sueño de la casa propia y entregaron el efectivo en el estudio de la abogada Noriega (Agüero le pagó $130.000 a la letrada), quien se comprometió a redactar el contrato en las condiciones habladas previamente. Pero el día que fueron por la escribanía, supieron que el contrato no estaba ahí, Agüero salió a buscarlo a lo de su abogada y luego "fingió" llegar alterado por un supuesto problema de tránsito. Según los denunciantes, dijo que no podía leerlo porque tenía que irse y se los dejó para firmar.

La pareja confió. Según su denuncia, la propia Noriega les dijo que el inmueble no registraba deuda, que estaba listo para el cambio de dominio y que tendrían la escritura a lo sumo en 45 días. Aquella vez, estamparon su firma, apurados también por la gente que esperaba en la escribanía Quevedo Mendoza, pero cuando se pusieron a leer el contrato, descubrieron que las cuotas no eran de $5.000 sino de $50.000.

Reclamaron, pero tanta era su necesidad de casa que accedieron al pago. Agüero les pidió tiempo para entregarles las llaves, con el argumento de que sus hijas no conseguían dónde alquilar.

El 26 o 27 de febrero, Agüero les entregó la casa pero les salió con que se las vendía muy barata y les pedía otros $60.000, que la pareja entregó el 5 de marzo (como cuota de febrero y $10.000 para la de marzo) con la condición de que se agregara en un anexo del contrato, con la inclusión también de las 36 cuotas.

Una vez en la casa, comenzaron a pintarla, le pusieron alarma y le hicieron otras modificaciones hasta que un día "Manteca" se apareció a los gritos diciendo que le daba la baja al contrato. La mujer llamó a la Policía y lo denunció cuando uno de los uniformados le dijo que el sujeto era el famoso narco.

Después, intentó ingresar con su marido a la casa y ya les habían cambiado las cerraduras. Entonces encararon los reclamos con una abogada y lo intimaron a Agüero a cobrar el monto restante de la cuota de marzo ($40.000) pero el sospechoso se negó a recibir el dinero y encima los demandó en un juzgado civil por incumplimiento de contrato, exigiéndoles $150.000.

Según voceros del caso, ante el juez, la abogada se abstuvo de declarar. Agüero en cambio admitió que recibió los $360.000, que la pareja leyó dos veces el contrato y que después quisieron modificarlo y por eso los demandó. Hasta ofreció devolver la plata, pero no convenció al juez y terminó procesado.





* Narco condenado a 6 años

El pasado 1 de agosto, el Tribunal Federal local condenó a 6 años de cárcel a Roberto "Manteca" Agüero y aplicó 5 años de castigo a su "amante" Vanesa Elizabeth Bueno (40), porque la noche del 15 de agosto de 2009 fueron sorprendidos cuando llegaban en moto a una casa del barrio Santa Teresita, Capital, con 29,695 kg de marihuana, 2,937 kg de cocaína, dos pistolas 9 mm y 82 cartuchos del mismo calibre. Esa sonada causa tuvo implicado también al oficial principal Néstor Agüero (entonces 2do jefe de Drogas Ilegales) y al empleado judicial Ariel Luna, primo de Vanesa Bueno. Pero el policía y el judicial fueron absueltos. Eso sí, el tribunal resolvió que Luna sea investigado por supuesta extorsión al "Manteca" al pedirle dinero porque sabía a qué se dedicaba.