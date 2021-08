La jueza del Tribunal de Impugnación Ana Lía Larrea liberó ayer bajo palabra a Walter Sigalat, el joven de 27 años que el pasado domingo 11 de julio a la 1,50 manejaba ebrio (tenía 1,26 de alcohol en sangre) y en contramano por una calle de Rawson, hasta chocar con otro conductor que, descontrolado, fue a parar a una vereda y aplastó contra una pared a un nene de 8 años, que no sobrevivió. Según fuentes judiciales, la magistrada coincidió con el defensor Maximiliano Páez Delgado en que Sigalat no se fugará ni pondrá en peligro la investigación, porque trabaja y tiene su familia en San Juan, porque no tiene ningún antecedente o problema previo con la ley penal. Y porque al cabo de un juicio es posible que reciba una condena sin encierro efectivo, pues el delito que le atribuyen tiene una escala penal de 3 a 6 años y, el mínimo, permite la ejecución condicional.

Luego de liberarlo bajo caución juratoria (bajo palabra), la magistrada impuso como requisitos a Sigalat la promesa de someterse al proceso, no obstaculizar la investigación, presentarse en la comisaría de su zona cada 30 días y no salir de la provincia sin autorización del juez de garantías, por el plazo de 4 meses.

Benjamín Silva (8), víctima.

El día que causó la muerte del pequeño Benjamín Silva en el cruce de Félix Aguilar y Santa Rosa, Rawson, Sigalat volvía de ver la final de la Copa América en un Renault Clío, sin luces y sin licencia de conducir aunque sí la tenía. Tras el choque con el Ford Taunus de Diego Pérez (32), quiso fugarse, pero no pudo porque terminó con una rueda de su auto destrozada.

Walter Sigalat (27), liberado ayer.

Fiscalía le imputó entonces un homicidio con cuatro agravantes y pidió 6 meses de prisión preventiva al juez Juan Gabriel Meglioli, que sólo ordenó dejar preso a Sigalat por 4 meses.

La defensa apeló esa decisión y ayer volvió a contar con la férrea oposición de Fiscalía, que reiteró su argumento de que Sigalat puede recibir una condena efectiva y, por lo tanto, intentará fugarse como quiso hacerlo ese día. Pero la jueza le creyó al imputado, cuando dijo que ese día quiso irse por la conmoción del momento, indicaron los voceros.

Ahora, Fiscalía podrá reclamar ante la Corte de Justicia.

Quienes no están conformes con el fallo son los familiares del nene fallecido: esperaban que Sigalat siguiera detenido.