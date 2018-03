Las contradicciones en el relato de la denunciante, la ausencia de las lesiones típicas que deja un acto sexual violento y la llamativa falta de apoyo de sus propios compañeros de escuela (uno de ellos, en el juicio, llegó a tratarla de mitómana y dijo que ninguno le creyó), se destacan entre las razones por las que ayer un tribunal de Río Negro, decidió absolver por el beneficio de la duda al excoordinador de viaje de egresados Enzo Lampasona (22), a quien el fiscal Martín Lozada pedía condenar a 10 años. La acusación no era menor: la fiscalía daba por acreditado que la madrugada del 29 de octubre de 2015, en el Hotel Patagonia, en Bariloche, Lampasona violó a una estudiante a su cargo, entonces de 17 años, cuando la acompañó desde el boliche del que ella se retiró porque no se sentía bien.



La expectativa era mayúscula para Lampasona porque se jugaba una parada difícil: la posibilidad de volver a una cárcel de Río Negro, en la que pasó cinco meses de su vida y de la que salió previa acreditación de una fianza de un millón de pesos. Ayer, Lampasona recibió la noticia del fallo en su casa y dijo estar feliz, pero por enésima vez eludió hablar públicamente de lo que pasó aquella noche. Durante el juicio, dio su versión y negó haber cometido delito alguno.



La decisión que tomaron los jueces Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, Ricardo Calcagno y Emilio Riat, significa que no tuvieron la certeza contundente que es necesaria para condenar.



Y por ahora el fallo no está firme, pues tanto el fiscal como la defensa, pueden pedir que un tribunal superior revise el fallo si acaso lo consideran injusto.



Los hermanos Rodolfo y María Rodrigo, defensores de Lampasona, adelantaron ayer que pedirán la revisión del caso. "No estamos de acuerdo con que lo absuelvan por el beneficio de la duda porque no hay ninguna duda en la causa. Nosotros necesitamos una absolución contundente", dijo Rodolfo Rodrigo, quien se mostró crítico con algunos funcionarios judiciales que intervinieron en el caso.



La familia de la víctima, no realizó declaraciones públicas sobre el fallo.

"Por algo me absolvieron"



Luego de conocer el fallo, Enzo Lampasona dijo estar feliz, aseguró que en el juicio declaró que no cometió ningún delito, pero volvió a insistir en que no hablará públicamente de ese hecho.



-¿Cómo estás tras la decisión del tribunal?



-Ahora tranquilo, feliz con mi familia, compartiendo este lindo momento que lo veníamos esperando de hace mucho.



Desde lo anímico habían bajones pero siempre he seguido con mi vida normal, así que estamos fuertes y ahora más fuerte que nunca.



-¿Por qué creés que te denunciaron?



-No voy a referir a eso ni a ella, prefiero no opinar.



-¿Declaraste en el juicio?



-Si declaré y negué que cometer algún delito, por algo me absolvieron... pero hoy me explota la cabeza, estuvimos a mil todo el día acá en mi casa con mi familia...



-¿La perdonás a ella, su familia o a quien haya impulsado la acusación en tu contra?



-No sé si perdonar será la palabra, no voy a hablar de eso.