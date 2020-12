A una familia de San Martín se le incendió parte de su casa, según dijeron, a causa de que se sobrecalentaron las llaves térmicas del tablero general del inmueble. La vivienda es la número 19 de la manzana I del Barrio Independencia, en San Isidro. Allí vive Fabián Navarro (41) junto a su mujer y sus tres chicos, de 14, 13 y 5 años. El siniestro se desató a eso de las 18 del último lunes, cuando en la casa solamente estaba el hombre con sus dos hijos mayores. "Me estaba bañando porque nos íbamos a Caucete de compras cuando la de 14 me dice que escuchaba que se caían cosas. A los segundos se cortó la luz, yo salí del baño y ví que en la pieza había llamas pequeñas. Fui al fondo a buscar agua y cuando volví ya no se podía entrar a la pieza, estaba todo prendido fuego, fue en segundos", explicó Navarro. El siniestro se desató en la habitación matrimonial y se quemaron dos colchones, una cama, un TV, ropa, calzado, un aire acondicionado, un celular, muebles y otras cosas menores. Además, el techo está recubierto con yeso y parte de ese material fue afectado, además de los otros sectores de la propiedad, que sufrieron las consecuencias del hollín. El hombre vive en ese lugar hace unos 25 años y dijo que es la primera vez que le ocurre algo así. "Estoy tranquilo, agradezco que las pérdidas son sólo materiales", cerró.