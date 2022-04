"Desprestigiar al padre de la menor o decir que ésta es atrevida, es justificar prácticas policiales irregulares. Y estas prácticas de matonismo y abuso de la autoridad policial deben ser desterradas". Lo dijo ayer el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales Adrián Riveros, durante su alegato sobre la valoración de la prueba y su pedido de condenar a dos policías a 3 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por cometer los delitos de privación abusiva de la libertad y vejaciones ilegales contra una niña (entonces de 14 años) detenida en el parque de patinaje el 21 de junio del año pasado, en plena vigencia de las medidas de restricción por la pandemia.

Luego de escuchar el pedido de absolución y un planteo de nulidad de los defensores Leonardo Villalba y Laura Reus (por Limoye) y también de María Noriega (por Salinas), el juez Andrés Abelín Cottonaro adhirió al planteo fiscal, pero redujo el castigo: 1 año de prisión sin encierro y 2 de inhabilitación para ambos policías por considerarlos coautores.

"Yo cumplí bien con mis funciones (...) no le puse las rodillas (en la espalda a la menor) ni la esposé y la persona que lo hizo no está acá (...) yo estoy tranquilo, en mis 20 años en la Policía nunca tuve un problema, en mi trabajo me quieren todos", dijo Salinas antes de que se cerrara el debate.

"Que se haga Justicia, sólo cumplí mi función como debía", aseguró a su turno la suboficial Limoye.

Ambos acusados y otros cinco policías ya desligados habían quedado en la mira sobre las 14 del 21 de junio del año pasado, cuando intervinieron para evitar la congregación sin respetar la distancia social de varios chicos en el "skatepark" situado detrás de la Terminal de Ómnibus en Capital.

Fiscalía sostuvo que esa vez, Limoye tumbó a la jovencita de una zancadilla. Y que Salinas la inmovilizó con una rodilla sobre su espalda. Luego, la niña pasó esposada a la seccional 5ta, donde estuvo 6 horas detenida. Un video, testigos, documentos y la declaración de la propia menor fueron, para el fiscal, pruebas claves.

No así para el defensor Villalba, que ayer insistió por tercera vez en anular todo desde la toma de la declaración de la menor en una audiencia videograbada porque -argumentó- ese paso no debió realizarse antes que nada ("no había ninguna urgencia", dijo) sino luego de que se individualizara a los sospechosos para que así pudieran "defenderse materialmente", es decir con un abogado que interviniera activamente en la defensa. Con ese mismo argumento, intentará revertir la condena contra su clienta ante un Tribunal de Impugnación.



Dos policías absueltos de "apremios ilegales"

El juez del Tribunal de Impugnación Benedicto Correa absolvió por el beneficio de la duda a dos policías, condenados el 11 de noviembre pasado a 1 año en suspenso por apremios ilegales contra el convicto Lucas Adrián Cuello Martín (31), apresado en Angaco el 1 de mayo de 2021. El fallo benefició a Martín Alejandro Peñaloza y a Marcos Adrián Diez, defendidos por Federico Sánchez y Horacio Merino.