Dolor. Sandra Ramírez ayer no paraba de llorar al ver las cosas que quedaron destruidas a causa del fuego.

Un dañino incendio se desató cerca de las 22 del pasado viernes en una casa ubicada en Tucumán 2452 (N), Chimbas, luego de que un anciano llamado Franklin Ramírez (76) encendiera una vela en su habitación. "Qué se yo para qué la prendió. Pagamos boletas de luz de $5.000 pero él siempre ha sido así de prender velas", dijo Sandra (51), una de las dos hijas que viven con ese hombre. La otra es Mabel (52) quien al igual que su hermana a esa hora ya estaban durmiendo. Pese a que se quemaron gran parte de las pertenencias que había en la vivienda, la cosa no pasó a mayores gracias a que Marcos (18), el hijo de Mabel, se dio cuenta de lo que pasaba y actuó rápidamente. "Si no hubiese sido que él nos despertó la verdad no sé si salíamos vivos", indicó Sandra.



"Ha sido una cosa muy grande. Vino gente de todos lados a ayudar, eran como 100 personas dando una mano. Íbamos tirando lo que se podía para salvarlo. Nunca más nos vamos a reponer de esto, ya no tenemos edad", agregó llorando. Franklin sufrió quemaduras en manos y pies, pero estaba fuera de peligro. Para ayudarlos, comunicarse al 155142632.