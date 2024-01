Tras atravesar la etapa inicial siendo representada por la defensora oficial Cecilia Mut, Luciana Bustos Sánchez (33), la mujer acusada de matar al profesor de Educación Física en 9 de Julio, puso abogados privados. Se trata de Néstor "Roly" Olivera y Fabiana Salinas, quienes asumieron en la tarde del lunes y ya presentaron un recurso de impugnación contra la prisión preventiva dictada el día 19 de este mes por la jueza de Garantías Celia Maldonado. "Se están violando derechos constitucionales", criticó "Roly" Olivera, reprochando que la jueza que la envió preventivamente al Penal de Chimbas por un plazo inicial de un año esgrimió como principal argumento el hecho de que el delito endilgado (homicidio agravado por alevosía) no permite una pena de ejecución condicional, es decir, sin encierro. "Las medidas de coerción son para garantizar el efectivo desarrollo del proceso, no para adelantar pena", se quejó el abogado, explicando luego que no está en duda que están dadas las condiciones para que la sospechosa no se fugue ni entorpezca la investigación, pues, por ejemplo, tiene arraigo, trabajo, familia y no vislumbra riesgos procesales.

El recurso de queja debe ahora ser analizado por el Tribunal de Impugnación y debe fijarse una fecha para la realización de una nueva audiencia en la que el planteo debe ser oralizado, con todas las partes presentes. En ese momento el juez designado para esta instancia define si mantiene la preventiva o la revoca, indicaron voceros del caso.

Siguiendo con el relato del defensor, dijo que su clienta, Licenciada en Historia y becaria del Conicet, se encuentra "creyendo en la Justicia y predispuesta para todo lo que el proceso disponga, a todas las pericias que sean necesarias". Además, agregó que Bustos Sánchez "sigue sosteniendo su inocencia", es decir, afirma que su amigo Marcelo José Amarfil (46) se suicidó, es decir, que no fue víctima de un homicidio como sostiene el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, Olivera señaló que, para terminar de definir su teoría del caso, junto a su par Fabiana Salinas aguardan el resultado de varias pericias que se ejecutaron en los últimos días, como el análisis de los rastros biológicos y decadactilares obtenidos en la escena. Por el momento, se limitó a contar que le resulta llamativo que la acusada "pesa 42 kilos y él más de 100", por lo que le parece extraño que haya podido llevar a cabo semejante ataque.

En la otra vereda, los fiscales de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros y Francisco Pizarro creen que en la madrugada de ese martes 16, la mujer ejecutó un plan, matándolo adentro del auto a cuchillazos mientras lo tenía esposado y con un antifaz que no le permitía ver.