A José Antonio "Chicha" Baigorria (33) le dictaron ayer dos meses de prisión preventiva (un mes menos de lo que había solicitado la fiscal Yanina Galante de la UFI Cavig), por violar a su vecina, dañarle la casa a pedradas y amenazarla. Quedó preso el viernes pasado, el día en que su hermano Luis Alberto quedó libre porque se suponía que era este último el "violador".

Ayer, "Chicha" Baigorria fue asistido por el defensor oficial César Oro y decidió declarar ante el juez de Garantías Federico Rodríguez para defenderse del grave delito que -se sospecha- cometió entre el 21 y 22 de julio último, en momentos en que el esposo de la denunciante no estaba y aprovechando que los dos hijos de la mujer estaban en otra parte de la casa, ubicada en Santa Lucía.

Baigorria atribuyó la denuncia a problemas con la pareja de esa mujer. "Hace dos meses he empezado a tener quilombo con el marido. Una vez que iba pasando me insultó y yo le respondí. Hace poco le dijo a mi sobrino: "Decile al Chicha que le voy a meter un tiro". Todas las broncas son con él. Si yo no he hecho nada... ¿por qué estoy acá? Yo me someto a todas las pruebas que se puedan hacer", expresó Baigorria, que trabaja en una textil.

Fiscalía también le imputó daño porque días atrás rompió con una piedra una ventana de la casa de la denunciante, enojado por la investigación en su contra. Y amenazas porque "intimidó" a la mujer y a su pareja cuando se dirigían a la rueda de reconocimiento. Eso fue el último viernes, día en que el otro Baigorria (estaba preso desde el 21 de este mes) fue liberado y él cayó, señalado por el esposo de la denunciante. Ella no lo pudo reconocer porque estaba "desbordada", dijo la fiscal. Ese punto fue cuestionado por la defensa, que solicitó la libertad pero sin éxito.