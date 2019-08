Miedo. Desde la familia damnificada dijeron que sienten miedo y que están desamparados porque no pueden contar con la Policía.

Una familia de Rawson vive un verdadero drama: hace unos días los asaltaron en su casa y después una hija fue atacada a golpes y amenazada supuestamente por uno de los asaltantes, enojado porque habían radicado la denuncia, dijeron fuentes policiales y los damnificados.



La chica, de 22 años (pidieron que se preserve su identidad), ingresó cerca de las 19,30 del último martes al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con lesiones en la cabeza y en la zona del abdomen, causadas por un sujeto que la abordó cerca de su casa del Barrio Unión Obrera y Empleados Plásticos, en Rawson.



"Sacá la denuncia o te vamos a matar", le habría dicho el sujeto. Es por eso que en la familia están convencidos que el ataque está ligado al asalto que sufrieron días atrás: creen que el agresor fue uno de los delincuentes que en la noche del último 14 de agosto los sorprendió en su casa, los maniató y escapó con cosas de valor (no quisieron especificar qué elementos se llevaron). Según dijeron, lo habían detenido en la subcomisaría Ansilta, pero como es menor fue liberado en cuestión de horas.



"Han tenido al ladrón dos días y lo han soltado. él mismo es el que está haciendo todo. La Policía no se portó bien, ellos, los jueces, son todos un desastre. Yo entiendo que es menor pero no lo pueden soltar dos días después de haber robado a mano armada y de haber tenido de rehenes a unos niños. Con la Policía no podemos contar, estamos solos. Estamos muy debilitados", señalaron ayer a este diario. Las víctimas prefirieron no identificarse porque tienen miedo, dijeron.



Lo concreto es que la joven estuvo internada un par de horas y después recibió el alta. Mientras, los investigadores tratan de establecer si realmente fue un ataque vinculado al asalto y buscan al agresor.