La Justicia de Rosario dictó ayer la prisión preventiva por 60 días para el joven que atropelló con su camioneta y mató a dos motociclistas a los que acusó de haberle robado una mochila con 2.000 dólares y 2.000 pesos el jueves último en esa ciudad santafesina. En la audiencia imputativa realizada ayer, Fiscalía acusó a Diego C. (25) de doble "homicidio simple" y exhibió el video de una cámara de seguridad en la que se ve cuando la moto de las víctimas sube a la vereda y la camioneta Chevrolet S-10 gris del imputado la persigue hasta atropellarla y terminar su carrera al impactar contra un árbol. El fiscal Pablo Saldutti basó su pedido de calificación en actas policiales y declaraciones de testigos, como el de un vecino que auxilió a C., que contó que "cuando le cayó la ficha de lo que había pasado el chico repetía "¿Qué hice, qué hice?".

El juez Román Lanzón aceptó la calificación legal, rechazó los planteos de "legítima defensa", "emoción violenta" y que el imputado "produjo un homicidio culposo" esgrimidos por la defensa y dictó la prisión preventiva. Asimismo, el juez no aceptó el pedido de prisión domiciliaria o en la Unidad Order, donde C. permanece detenido, ante el peligro de que sufra un atentado, por lo que la defensa pidió entonces que "cumpla la pena en un pabellón de policías y no de presos comunes", lo que finalmente fue aceptado por el magistrado.

Un grupo de unas 250 personas entre familiares, amigos y vecinos del imputado, se congregaron en la puerta del Centro de Justicia Penal, y cuando el juez Lanzón confirmó la prisión preventiva, algunos manifestantes se empujaron con los efectivos policiales y golpearon los vidrios del edificio.