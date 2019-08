El juez Juan Pablo Ortega (1ro Correccional), procesó sin prisión preventiva al amante de Brenda Requena (24), José Guajardo (24), por "omisión de auxilio" en perjuicio de ella, al considerar que no la ayudó ni tampoco dio aviso a alguna autoridad cuando vio cómo Diego Álvarez (28, único detenido por el crimen) la golpeaba mientras ella estaba arrodillada. Ocurrió cuando los sorprendió juntos en un descampado de Campo Afuera, Albardón, la mañana del pasado 11 de julio. Aquella vez Guajardo huyó corriendo, actitud tildada como "de poca hombría" por el juez, quien analizó el caso además desde la perspectiva de género, enumerando un conjunto de normas que protegen a la mujer. "No hizo absolutamente nada, no sólo ello, sino que se fue con sus amigos a hablar de un partido de fútbol", dice en la resolución. Públicamente, Guajardo había dicho que se fue porque Álvarez le dijo: "Andate porque te mato", después de arrojarle una piedra que impactó en una mano. Sin embargo, para el juez en realidad "jamás le importó la víctima".