Álvarez está detenido en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza.

Cristian "Pity" Álvarez (46) fue procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio -agravado por el uso de un arma de fuego- de Cristian Díaz (36) en las torres del barrio Samoré, en Villa Lugano, en la madrugada del jueves 12 de julio. Se trata de un delito que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión. El juez Martín Yadarola, a cargo del expediente, le trabó además un embargo de un millón de pesos y ordenó que le den tratamientos terapéuticos por su adicción a las drogas.



Según la resolución del juez, Álvarez "se encontraba, al menos en ese entonces, en condiciones de comprender la criminalidad de los actos presuntamente desarrollados y de dirigir su comportamiento en consecuencia".



El cantante, tras el primer disparo en el rostro a la víctima, lo remató de tres tiros más. No sólo eso: descartó el arma, que no estaba registrada, en una alcantarilla y después se fue a un boliche a ver un show de Ulises Bueno. La investigación policial y judicial determinó que la víctima no estaba armada.



El viernes 13 pasado, "Pity" se entregó en la comisaría de Villa Lugano. Antes de entrar, habló sorpresivamente ante las cámaras de TV y reconoció haber asesinado a la víctima de cuatro balazos. "Sí, yo fui el que disparé", sostuvo.



Álvarez permanece alojado en el pabellón psiquiátrico del Programa Integral de Salud Mental Argentino, en Ezeiza, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, a raíz de su adicción a las drogas.



Fuente: Clarín y La Nación.