Albano Pérez y sus dos socios ya no saben qué hacer para que no les roben en un predio que desde hace más de dos años explotan con el alquiler de canchas de fútbol en calle Centenario, al Este de Salta, en Chimbas. Tras sufrir más de 10 robos, pusieron cámaras de seguridad, pero en el último saqueo el aparato de la grabación también fue parte del botín. Pérez explicó que fue el más grave de todos los robos que padecieron, porque además de ese aparato, robaron dos cámaras nuevas aún sin instalar, un módem de internet, dos reflectores led, tubos fluorescentes, una caja registradora, las mejores pelotas (al menos 10) y hasta el inodoro del baño. "Nos dejaron pérdidas por unos $100.000... ahora vamos a poner alarma y tal vez boyeros, porque vivimos de esto y vamos a seguir", dijo Pérez.

Todo pasó el jueves a eso de la 1,30. Y Pérez con sus socios no fueron las únicas víctimas, pues los ladrones hicieron un boquete en la tela perimetral (como lo hicieron para entrar a las canchas), se metieron a la casa de su vecina Maira Castro y robaron una bomba para pileta valuada en unos $30.000. "No sé cómo no se electrocutaron", dijo ayer la joven, quien se quejó por la falta de patrullaje nocturno y un callejón que sirve para que los ladrones entren por el fondo.