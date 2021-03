"No sé dónde está, la verdad por mi casa no vino y no he hablado con él. Pero le diría que no se entregue porque va a terminar en un cajón". Eso dijo ayer Sandra Aguilar, madre de Emerson Adán Salinas (21), el reo que el miércoles a las 2,20 se fugó junto su cuñado Luis Javier Vargas (21) de la comisaría 32da de Las Casuarinas, 25 de Mayo.

"Mi hijo se ha fugado porque es inocente. Él y el otro chico no son peligrosos delincuentes como le ponen. Aparte si se cansaban de golpearlo ahí... ¿qué decisión puede tomar? Es un muchachito, los de la brigada casi me lo mataron a golpes cuando lo detuvieron, lo patotearon. Lo llevaron a Las Casuarinas y allá le siguieron pegando. Yo me pregunto... ¿qué va a pasar si los pillan? Me los van a matar, yo estoy desesperada, no sé qué hacer, sinceramente. Si se entregan sabemos lo que va a pasar, y si no se entregan, también sabemos lo que va a pasar", añadió la mujer, totalmente exaltada.

Luis Javier Vargas. Es cuñado de Vargas. Ambos están prófugos.

La Policía continuaba ayer buscándolos "por cielo y tierra", dijo un jefe policial. La zona donde mayor atención ponen los pesquisas es Caucete, y aún más en los barrios Las Moritas y Marayes, donde los sujetos tienen lazos familiares. En la Fuerza dijeron que tampoco descartaban que hayan pasado a otra provincia. "Si hicieron eso, bien hecho, los felicito, yo no puedo perder a mi hijo por un delito que no cometió", dijo la madre.

Salinas y Vargas fugaron por la banderola de un baño de la seccional 32da, previo a forzar unas rejas. Por el hecho el calabocero que estaba de turno fue suspendido y son investigado sus compañeros de guardia.

"Mi hijo tiene una bebé de dos meses, trabajaba en los hornos ladrilleros, andaba por el buen camino. Es una injusticia muy grande lo que está pasando", aseguró Aguilar. Además, desmintió que su hijo haya participado en el asalto que le achacan, cuya víctima fue una familia de El Rincón, Caucete. "Él no haría nunca eso. Lo acusan porque se encontró una mochila negra con efectos y le pegaban para que se hiciera cargo del robo, siendo que se había encontrado las cosas", cerró.

