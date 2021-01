Luego de la clausura del bar Sol Cirqa, en el que actuó anoche Q´ Lokura, surge la inquietud sobre qué sucederá con las otras dos presentaciones de la banda previstas en el lugar, para esta noche y mañana.

Según indicaron las autoridades, la decisión sobre la posible reapertura quedó en manos del Segundo Juzgado de Faltas de la provincia.

Al respecto, el titular de este organismo, Ricardo Grossi Colombo, indicó este mediodía a DIARIO DE CUYO que aún no hay novedades. “No ha entrado la causa aún al juzgado así que no tengo detalles oficiales sobre los hechos ni conocimiento fehaciente sobre los motivos de la clausura, por lo que todavía no puedo adelantar nada”, indicó el Magistrado.

Según fuentes oficiales, Sol Cirqa fue clausurado alrededor de la 1 de esta madrugada luego de que la Policía encontrara en el lugar alrededor de 150 personas más que las permitidas, sin respetar el distanciamiento social y con varias faltas de los protocolos vigentes para poner freno a los contagios de Covid-19. Además, los baños no contaban con las condiciones de higiene mínimas.

Incluso, las autoridades no dudaron en afirmar que se trató de una especie de concierto, actividad que no está permitida en este contexto de pandemia.