César Daniel Flores (58 años) prefirió no declarar en la audiencia judicial de este sábado en la que qedó imputado por 'Homicidio culposo'. El jueves, le contó a los primeros investigadores que arribaron al punto de la Ruta 270 donde había impactado al caucetero Gonzalo Franco Amaya (23), que en la oscuridad de las 6,40 de la mañana, simplemente no tuvo tiempo de reacción para esquivarlo porque no había ninguna señal lumínica que advirtiera su presencia en el medio del carril.

Amaya, quien fue trasladado hasta el nuevo hospital de 25 de Mayo pero no pudo superar las secuelas del impacto de la camioneta, había protagonizado minutos antes otro siniestro vial, cuando impactó con su moto Motorel 150cc desde atrás a una camioneta Fiat Strada, que llevaba 3 ocupantes, presuntamente en un intento por pasarla en la ruta. El conductor de la Strada se detuvo luego en la Comisaría 32, Las Casuarinas, y describió el siniestro vial, señalando que se marchó viendo que Amaya se encontraba en buen estado.

El lugar del impacto del vehículo con el motociclista que previamente había embestido a otra camioenta.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Adrián Riveros, quien ordenó el arresto del conductor de la Strada, liberado también el mismo jueves. Flores no recuperó la libertad hasta hoy en la audiencia presidida por la jueza Celia Maldonado, en la que quedó imputado de homicidio culposo, sin agravantes. Maldonado también dispuso un año de investigación penal preparatoria.