Finalmente, tras pasar 7 días detenido, quedó en libertad el hombre acusado de maltratar a su hijo de 2 años quemándole los pies y arrancándole algunas de sus uñas.

El acusado, de 22 años, declaró esta mañana en el Cuarto Juzgado Correccional y aseguró ante las autoridades que todo fue una acusación falsa de la madre del menor.

"Mamá me duelen los pies. Papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas", fue lo que dijo la madre del menor que le expresó su hijo.

El hecho, según denunció la mujer en la Comisaría 25ta se habría producido mientras el niño y sus dos hermanos mayores que él habían estado en la casa de su padre, en Rivadavia.