Andrea Paredes (la de la derecha), madre del menor apuñalado, pidió cadenas de oración por el chico.



Un joven de 17 años recibió una puñalada y quedó muy grave. El puntazo le perforó el pulmón derecho, afectó también su hígado y anoche continuaba internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Según la madre del menor, identificado como Kevin Moreno (17), ocurrió cuando su hijo intentó defender a la hermana de un amigo, quien supuestamente estaba siendo atacada por su pareja, un sujeto jujeño que hace unos meses llegó al pueblo a trabajar y se instaló en la casa de ella.

El hecho ocurrió pasadas las 23.30 del último viernes, en Colonia Fiscal Sur, en Sarmiento. Según la versión de Andrea Paredes, su hijo había ido con unos amigos a una confitería ubicada sobre calle Mendoza Vieja a comer unas hamburguesas y a jugar al pool.

La víctima, Kevin Moreno.

La noche marchaba tranquila, pero todo se complicó cuando un conocido de ellos llegó corriendo a pedir ayuda porque su hermana estaba siendo golpeada.

Los jóvenes de inmediato fueron a la casa, situada a pocos metros, y sin dudarlo entraron con la intención de frenar el ataque.

Allí se produjo un forcejeo y en el medio del tumulto Moreno fue apuñalado por el sujeto jujeño, aseguró la madre.

"Ninguno se dio cuenta, todo pasó cuando forcejeaban. Kevin después se hizo para atrás y al tocarse en un principio no le dio importancia porque pensaba que era un corte pequeño, pero cuando se levantó la remera le salía sangre a chorros", sostuvo.

El muchacho alcanzó a caminar de vuelta hasta la confitería, pero al llegar se desplomó y no despertó más. En ese momento se dieron cuenta que lo que pasaba no era nada bueno y decidieron pedir ayuda.

Lo increíble del hecho fue que el propio agresor fue quien lo trasladó en su auto hasta el hospital de Media Agua. "Lo dejó ahí y se fue. Para mí lo hizo para aplacar su conciencia, lo que hizo no tiene perdón", lanzó Paredes.

Por la gravedad de la herida, Moreno fue derivado al Hospital Rawson, donde inmediatamente lo pasaron al sector de Terapia Intensiva. Allí los médicos descubrieron que el puntazo había afectado dos órganos vitales, su pulmón derecho y el hígado.

Anoche el joven continuaba sin despertar, con respiración asistida y muy complicado.

Por otro lado, policías de la seccional 8va intervinieron y después de las primeras investigaciones, a eso de las 10 de ayer, metieron preso al presunto agresor (no revelaron su identidad).

Tercero de 7 hermanos, Moreno hace changas y en estos días estaba contento porque había ganado plata en la cosecha y se había comprado unas zapatillas.

"Le pido a Dios que se salve. Es un chico que odia que agredan a las mujeres. Y el otro tipo que ruegue que a mi hijo no le pase nada, porque de ser así yo lo mato, no me importa si me paso toda la vida presa, yo lo mato", concluyó la madre a los sollozos.