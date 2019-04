Indignante. Rosaura Brizuela (79) prácticamente no tenía cosas de valor en su bolso. No soportó el fuerte tirón de los ladrones y terminó quebrada.





Una anciana de 79 años que padece de diabetes, sufrió una fractura de clavícula y rotura de ligamentos en su hombro izquierdo luego de que dos motochorros la tumbaran al piso en la parada del colectivo para robarle su bolso, en el que tenía lo que le sobró de su jubilación, $250, un teléfono y sus remedios. Ahora, deberán operarla para curar sus lesiones.

Ocurrió el jueves a las 17, cuando Rosaura Brizuela (79) esperaba el colectivo en la esquina de Río de la Plata y Liniers, en el Barrio Güemes, Rawson. La mujer vive con dos hijos de 52 y 42 años en el mismo barrio pero no estaban para acompañarla hasta el micro y por eso ella enfiló sola hacia la parada. Su intención era llegar esa tarde a la Villa Obrera para ver a su nieta que cumplía años.

Fueron dos sujetos en moto y con cascos quienes la abordaron violentamente para arrebatarle su bolso con apenas 250 pesos que le restaban de su pensión de viudez y jubilación de ama de casa, su celular y sus pastillas para la diabetes. Al caer con el costado izquierdo en medio del asfalto debido a la fuerza del tirón, se le quebró la clavícula izquierda y sufrió una rotura de ligamentos en el hombro. Según contó, fue la primera vez en su vida que sufrió un robo así.

"Quedé ahí tirada en el piso pidiendo auxilio, adolorida, un rato hasta que un vecino me vio y me fue ayudar", contó entre lágrimas la mujer, que no puede estar mucho tiempo parada ni sentada debido al dolor que le producen las lesiones. Tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Rawson, donde permaneció dos horas internada en la guardia hasta que lograron comunicarse con su hija y fue dada de alta.

Ahora, deberá afrontar una cirugía para repararle los ligamentos, pero ese sería el problema menor pues ahora le quedó un tremendo miedo de salir a la calle.

Investiga el caso la seccional 25ta.