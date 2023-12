El extenista David Nabaldian quedó en medio de una tensa situación judicial luego de que su expareja, Araceli Torrado, lo denuncia por acoso y hostigamiento. De acuerdo con la modelo, el hombre colocó una cámara en la ventilación de su departamento para espiarla.

Si bien la Justicia había decidido archivar la causa contra David Nabaldian, este jueves se dio un giro inesperado. En ese sentido, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revisó la situación y se ordenó la revocación la medida.

El revés judicial contra David Nabaldian fue dado a conocer a conocer por Lili Caruso en A la tarde (América TV), quien explicó que “la cámara de apelaciones del Tribunal Superior a la que recurrió Araceli Torrado y su abogado para decir, que quería ser escuchada porque nunca se supo su testimonio y además para que la desarchiven, que la saquen del archivo y le den impulso a la causa”.

Y, en esa misma línea, la panelista explicó que la causa la había seguido la denunciante sola debido a que “la Fiscalía le había dicho que no había elementos para acusar a David Nalbandian”. Sin embargo, el Juez de primera instancia, Ignacio Mahiques, hizo hincapié en que a la víctima se “la tiene que escuchar” debido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cómo descubrió la expareja de David Nabaldian que la espiaba con una cámara oculta

En el programa de Karina Mazzocco, el equipo dio a conocer el testimonio por parte de la modelo, quien aseguró que el extenista colocó una cámara oculta en el departamento que compartían. De acuerdo con la joven, las sospechas comenzaron al notar que había gente trabajando dentro del lugar.

Por si fuera poco, los audios que compartió ella con David Nabaldian se hicieron públicos rápidamente. En estos, el exdeportista reconoció que le había colocado esas cámaras a su expareja.

“Sí, la puse ese día, pero no la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No sé nada... qué pasó o qué no pasó”, expresó en ese entonces.