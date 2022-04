La Justicia Federal ordenó nuevos rastrillajes en San Luis que serán realizados por efectivos de Gendarmería en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio del año pasado en el barrio 544 Viviendas, de la zona sur de esta capital.



El operativo se realiza por estas horas, según confirmó el fiscal federal Cristian Rachid.



Se espera el arribo de 100 efectivos de la fuerza especializados en búsqueda de personas para hacer un rastrillaje exhaustivo sin máquinas y con un recorrido a pie, aclaró el funcionario y agregó que no ocuparán ningún otro elemento “con el fin de no destruir evidencia”.



Rachid adelantó que según investigaciones previas hay un sector de interés en el que trabajarán los gendarmes, que consiste en un descampado de 60 hectáreas, y aclaró que hay “otras medidas en curso” que no se difundirán para evitar el “entorpecimiento de la causa”.

Hace pocos días, al cumplirse 10 meses de la desaparición de Guadalupe, la mamá Yamila Cialone, contó en sus redes sociales que recibió una nueva carta con datos sobre el supuesto paradero de la menor.

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 entre las 19.30 y 20.00 horas en el Barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Durante varios meses el caso fue investigado por la justicia puntana porque hasta entonces todo giraba en torno a una “búsqueda de personas o solicitud de paradero”, pero el juez penal, Ariel Parrillis, cambió la carátula a "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación", un delito federal y por eso todas las actuaciones se remitieron al fuero nacional.

En septiembre del año pasado, el procurador interino Eduardo Casal dictó la Resolución MP 246/21 con la que designó a Marcelo Colombo, Alejandra Mángano y Leonel Gómez Barbella para intervenir de manera conjunta con el fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid.

Desde el día de la desaparición de Guadalupe se trazaron unas 180 hipótesis, que fueron surgiendo de llamados anónimos y otros no a las líneas 134 «Alerta Sofía», 145 «Programa Buscar», Missing Children, 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas. También se concretaron unos 400 allanamientos en distintos puntos del país.

Fuente: Télam