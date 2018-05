Letal fue el impacto del Ford Escort contra la moto que conducía Leslie Arustizia.



El polémico y sonado caso de la conductora que el 8 de septiembre de 2016, manejó más de 2 km en contramano en plena mañana por avenida de Circunvalación hasta que atropelló a una pareja en moto, dejando graves heridas en un joven y causando al día siguiente la muerte de su novia, llegará finalmente a juicio. Lo pidió la fiscal Silvina Gerarduzzi luego de que la jueza del caso Mónica Lucero, rechazara un pedido de la defensa de la imputada Irma Elvira Sánchez (72) para sobreseerla por inimputabilidad. Este planteo se concretó luego de un informe del área de Psiquiatría del Hospital Dr. Marcial Quiroga, en el que se le diagnosticó un cuadro actual de "demencia'.



Sin embargo las autoridades judiciales decidieron que Sánchez sea enjuiciada, porque a pocos días de aquel desgraciado accidente un psiquiatra y una psicóloga establecieron que la mujer no tenía ninguna alteración mental y comprendía perfectamente el problema en el que se había metido.

Jueza y fiscal consideraron que Sánchez comprendió la criminalidad de su acto

Es más, dijeron que hasta actuaba con indiferencia ante ese resultado, mostrándose más preocupada por los eventuales problemas económicos que causaría a su familia que por las víctimas: Leslie Arustizia (23) no pudo sobrevivir al impacto y su novio Franco Ontiveros (23) por poco no corrió con la misma suerte.

Acusada. Irma Elvira Sánchez (72).

El caso llegará a juicio con un punto sin resolver en la investigación: la pericia que ordenó el tribunal de la Sala I de la Cámara Penal, para determinar si la mujer sufre de neurosífilis (enfermedad que altera el funcionamiento de la mente) y si eso pudo afectarla al momento del hecho.

Víctima. Leslie Arustizia (23).

El estudio ordenado por el tribunal, a pedido de la defensa, se conoció cuando liberó a la mujer y rechazó la solicitud de Fiscalía para investigar el hecho como un homicidio simple con dolo eventual con penas de 8 a 25 años (eso puede debatirse al momento del juicio, dijeron), confirmando así la calificación de homicidio culposo (matar sin intención).



Desde el hospital Marcial Quiroga dijeron que la imputada no quiso hacerse ese estudio. Y hace unos días la Fiscalía volvió a insistir en que debía realizarse esa pericia, incluso pidió a la jueza que anule por "infundada' su propia decisión de no contar con ese estudio. La jueza fundamentó su resolución, pero el examen no se hizo. En Tribunales estiman que esa prueba, podría realizarse antes de que comience el juicio.