A menos de un mes de haber recibido condena por robo, con una pena en suspenso de 9 meses de prisión, el identificado por fuentes judiciales como Mauricio Alejandro Nacif volvió a estar presente en Tribunales este martes, acusado de "Robo Agravado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo".

No hubo acuerdo de Juicio Abreviado en la audiencia de este martes y la próxima quedó fijada para el que viene, 23 de mayo.

Nacif está acusado de haberle robado la moto a una mujer el pasado viernes, 12 de mayo, a las 22,40 en el Barrio Cesap, Rivadavia. Las fuentes indicaron que la víctima circulaba en una moto Corven Energy 110cc, cuando se le acercó otra con dos ocupantes -calle Los Jesuitas con Calle Tulum- y uno le esgrimió un arma (luego se constató que era de utilería), obligándola a detener la marcha.

Vestido con una campera inflable roja y casco blanco -que nunca se sacó- el delincuente se bajó de la moto y con un golpe de puño tiró a la mujer, junto al rodado, al piso. Tomó la moto de la víctima y huyó acompañado por la otra moto, hacia el norte. La mujer se reincorporó y salió corriendo mientras pedía ayuda. Por la violenta situación vidida, se desvaneció justo frente al destacamento policial en ese barrio.

Comenzó entonces una persecución policial, que concluyó en Villa San Roque y dejó a 3 personas hospitalizadas. La víctima, Nacif, quien se lesionó un tobillo citaron las fuentes, y un policía.

Por el delito que ya fue condenado el pasado 17 de abril, Nacif recibió 9 meses de prisión condicional como pena, al igual que su cómplice, Maximiliano Esteban Pastrán Quiroga, pero éste como ya tenía condena previa, deberá cumplir 3 años y 9 meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

El sábado 15 de abril, alrededor de las 21, en la esquina de República del Líbano y Soldado Argentino, en Rawson, uno de ellos se bajó de la moto, le arrebató el celular a una persona y volvió a subirse para emprender la fuga. Un efectivo de la Motorizada N°2 que estaba de servicio, advirtió la maniobra y se interpuso en el camino de los delincuentes para frenarlos. Pero en el intento de esquivar al uniformado, lo embistieron y los tres cayeron al suelo.

Nacif y y Pastrán buscaron esconderse en un domicilio, que el uniformado pudo identificar y luego de llamar a refuerzos, los dos quedaron aprehendidos. Dos días depsués, acordaron Juicio Abreviado. Ahora, no.

Mauricio Legajo Fiscal N.º 6467/23

Caratulado: C/ Nacif Mauricio Alejandro

Delito: Robo Agravado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo

Fiscal del caso: Dra Virginia Branca

Resultado: Sin acuerdo a juicio para el dia 23 de mayo de 2023.

Hecho: El día 12/05/2023 siendo aproximadamente las 22:40 horas en circunstancia en que la parte damnificada circulaba en su moto marca: Corven, modelo: Energy, de 110 cc. de color roja, por el interior del Barrio Cesap, Dpto. Rivadavia. Ocasión en que otra moto (no identificada) con dos ocupantes, uno de ellos vestido campera inflable de color roja y casco color blanco, le esgrime un arma de fuego de utileria a la damnificada, aquella frena la marcha de su rodado en intersección de calle Los Jesuitas con Calle Tulum, aprovechando el temor impartido, desciende de la otro moto el ocupante con campera tipo inflable de color roja con casco blanco puesto en su cabeza y mediante golpe de puño empuja a la damnificada junto a su moto cayendo ambos al suelo.

A posterior el sujeto de compañera roja se sube a la moto de la víctima y junto con la otra moto emprenden su fuga hacia el cardinal norte de la Provincia.

Ante el arrebato, la denunciante se para y comenzó a correr tras su moto, desvaneciéndose frente al Destacamento policial del Barrio Cesap, Dpto.: Rivadavia -producto del impacto contra el suelo- dando aviso a la unidad policial mencionada quienes informaron la novedad via equipo de comunicación, produciendo asi una persecución por la vía pública interior de la plaza Villa San Roque emplazada en intersección de calles Pueyrredor y calle Lavalle Dpto.: Rivadavia logrando aprender al sujeto de campera roja y casco blanco manifestando llamarse Mauricio Alejandro Nacif junto a la moto mencionada.

Debido a la persecución, Nacif resulto con lesion en su tobillo trasladándolo en ambulancia hasta el Hospital G. Rawson a donde quedo alojado allí con custodia policial. Asimismo, a la victima y un funcionario policial fueron derivados a dicho nosocomio por las lesiones padecidas por el hecho investigado