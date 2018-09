A 10 días de abrir, el propietario de un local de reparación de celulares ubicado en el ingreso al barrio Los Pinos, en Chimbas, ya sufrió dos robos. El martes 11 de este mes una mujer le sustrajo las 10 fundas de celulares que había sobre el mostrador, pero el dueño se dio cuenta, la persiguió y recuperó todo. Una semana después, un sujeto lo asaltó y le robó $3.000. "Estaba concentrado arreglando un aparato cuando vi que entró uno y se me vino encima. Me pegó un empujón, me caí y me sacó la plata de la caja", dijo el damnificado. Lo insólito fue que el delincuente salió y se subió a un colectivo línea 70 que justo pasaba por el lugar y escapó.