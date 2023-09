Consumo de marihuana y cocaína, dos intentos de suicidio, una dependencia enfermiza de su novio cinco años mayor, fugas de hogar, pequeños hurtos de cosas de su casa para comprar sustancias tóxicas, abandono de la secundaria, conflictos con su mamá, depresión, ansiedad, un tratamiento psicológico y otro psiquiátrico abandonados. Todo ese cóctel de problemas atraviesa la jovencita de 16 años oriunda de Sarmiento que por estas horas está bajo la lupa de una investigación de la UFI Anivi, desde donde el último lunes pidieron la detención de su novio de 21 años, luego de que la madre de la chica denunciara la posible promoción y facilitación de la prostitución de su hija a manos de ese joven, con el supuesto objetivo de tener algo de dinero y comprar drogas, para ambos.

El joven no es identificado, para proteger a la presunta víctima. Fue la madre de la chica quien el lunes se presentó en la comisaría 8va de Sarmiento para denunciar lo que el último sábado había pasado con su hija. Dijo que ese día llevó a la menor a su domicilio y que su hija, enojada, tiró una bolsa con ropa que tenía y cuando ella le preguntó por qué estaba así, le respondió que se había peleado con su novio, explicó que esa ropa tenía en la casa de él y luego manifestó "estoy cansada de prostituirme para tener plata".

Desde entonces comenzó a intervenir la UFI Anivi (dirigida por la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibazeta), desde donde pudieron escarbar más en el caso. De acuerdo a la acusación, la denunciante manifestó en sede judicial que desde principios del año pasado su hija formó una relación sentimental con el imputado y dijo que a los meses empezó a tener serios problemas de conducta. Refirió que en un par de oportunidades su hija la golpeó, que abandonó la escuela, que perdió mucho peso, que pasaba mucho tiempo en la zona de una bodega abandonada. También expresó que el muchacho tiene cierto control sobre su hija. Y contó que cuando la menor tenía 14 años se viralizó en el pueblo un video donde ella aparecía teniendo sexo con el sospechoso y otro chico, archivo que fue enviado a varios destinatarios por el hoy imputado, y que pese a eso su hija inició una relación con él.

Por otro lado, la denunciante dijo que su hija y su novio están sumergidos en el mundo de la droga y que la menor inició tratamientos pero los abandonó. En tanto que reveló que la chica en junio pasado estuvo internada en el hospital departamental por un intento de suicidio, lugar del que intentó escapar. E hizo mención a que en su casa suelen faltar algunas cosas, y que cree que sus hija las sacó para venderlas y comprar droga. Al respecto, manifestó que desde hace un tiempo le cortó el suministro de dinero, pero que pese a eso la ve con cigarrillos, que sale con sus amigos y que la ve con plata.

LA PALABRA DEL SOSPECHOSO

"Yo la dejé por eso (porque se prostituía), nunca fui a la casa de ella, ella me buscaba... la madre no me quiere, me pidió que me alejara pero cuando estaba internada me pidió que fuera a verla. Una sola vez le pegué cuando la pillé ahorcándose", dijo el sospechoso, luego de haber asegurado ante la jueza Celia Maldonado que no daría su versión.

EL SOSPECHOSO (izquierda) pasará 15 días preso en Los Berros, Sarmiento.

Fiscalía pidió 1 año para investigar, 30 días de preventiva en la cárcel y que declare la hermana de 15 años de la jovencita, pues los psicólogos informaron que la supuesta víctima primero debe ser estabilizada antes de poder dar su versión en el Anivi. En un primer encuentro con esos profesionales, se mostró muy molesta: "Me lo metieron preso a mi novio, no me calienta venir", les dijo. "No puedo estar sin él, sólo con él me siento bien", agregó luego, en referencia al muchacho detenido.

El imputado no tiene antecedentes. Le imputan los delitos de promoción de la prostitución infantil y abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Esto último, según la acusación, porque el acusado comenzó la relación con la menor cuando ella tenía apenas 13 años.

Gustavo González, abogado del joven, sólo objetó la modalidad de prisión preventiva (pidió que la cumpla en su casa); también rechazó el delito: "La denunciante nada dijo que mi cliente prostituyera a su hija, sólo mencionó que ella está cansada de prostituirse", dijo González. La jueza impuso 15 días de preventiva en la subcomisaría de Los Berros, Sarmiento.