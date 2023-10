Mientras cargaba mercadería en su carrito para no levantar sospecha, en una mochiba iba escondiendo los elementos que pretendóia llevarse sin pagar. Pero la estrategia de llegar a la caja y devolver la mercadería del carrito por no tener fondos en su tarjeta no funcionó cuando fue requisada y le encontraron el insólito botín. Por ese hecho Sara Paola Retamar fue condenada por el delito de robo en grado de tentativa aunque no irá a prisión.

Todo sucedió el miércoles último cerca de las 20.30 horas en un Supermercado Átomo de Santa Lucía. Retamar ingresó al comercio y de entre las góndolas se apoderó de un set de pela papa, dos piezas de queso, nueve sobres de jugo marca Tang, una lata de atún y un pote de dulce de leche, y rompiendo el sensor de alarma se apropió de dos remeras. Todo lo metió dentro de una mochila que llevaba.

Personal de seguridad del local observó todo lo sucedido y fue ahí que entró en juego la estrategia de la mujer que, al llegar a la caja, debió dejar la mercadería por no contar con dinero en su cuenta bancaria. Claro, al momento que el personal de seguridad le pidió que abriera su mochila, encontraron todo lo que se llevaba sin pagar.

Este viernes la mujer fue condenada con 3 meses de prisión de cumplimiento condicional, sin encierro, y la prohibición de acercamiento a 200 metros del local comercial.