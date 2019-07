La investigación del femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que fue asesinada en Barra de Valizas en diciembre de 2014, podría tener un giro gracias a una nueva revelación del expediente judicial. Según el diario El País de Uruguay, las autoridades tendrían la identidad del presunto asesino de la víctima.

Según la información a la que accedió ese medio, tres testigos aseguraron que Daniel V (alias "El Tereso") fue quien mató a la adolescente. Sin embargo, el hombre se suicidó al año siguiente del crimen.

Esta hipótesis surge de un informe de la Unidad de Hechos Complejos, enviado a la Justicia de Rocha en 2016. En ese expediente figura que Claudia J. declaró que su empleada, Noelia, le había dicho que su hermano, "El Tereso", había sido el responsable. A su vez, recordó que en el velatorio del joven, en enero de 2015, escuchó un comentario al respecto: "Ahora va a descansar en paz. Se llevó el secreto a la tumba por lo que le hizo a Lola".

En esa misma línea, Noelia habría señalado que su hermano era "muy agresivo", que había intentado abusar de su otra hermana y hasta había golpeado a sus exparejas.

A raíz de esta publicación, allegados a la familia de Lola descartaron esta nueva hipótesis y negaron que el caso esté siguiendo esta pista. En diálogo con Clarín, el abogado de los Chomnalez, Juan Raúl Willman, aclaró que ni siquiera avanzaron con la exhumación del cuerpo de Daniel V porque no estaba vinculado a las personas que tenían bajo la mira. "En este momento la investigación está yendo por otro lado, no por ese que salió hoy", detalló.

Hasta ahora, el único procesado y detenido por el femicidio es Ángel Moreyra Martínez, conocido como "El Cachila". Para el fiscal Jorge Vaz, el cuidacoches fue el coautor del asesinato.

En su declaración, el sospechoso admitió que se cruzó con Lola en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció "una estampita", pero que luego ella se sintió mareada y al asistirla descubrió que "no tenía pulso".

El fiscal remarcó que uno de los puntos "más impactantes" del testimonio del acusado fue cuando dijo que la chica comenzó a sentirse mal y él la llevó hasta el bosque detrás de los médanos donde se sentaron bajo la sombra de un árbol. "Yo le pregunté qué tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas. Le tomé el pulso y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo", señaló "El Cachila".

"El relato del sospechoso es a todas luces ilógico y contrario, no solo a la evidencia que surge del cuerpo de la víctima, sino de la situación en sí", consideró Vaz. Para el funcionario judicial, si la adolescente se hubiese sentido mal lo lógico hubiera sido permanecer en la playa y tratar de ir a una zona más poblada en busca de ayuda médica. "Fue llevada contra su voluntad", aseguró.