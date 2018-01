A lo largo de estas semanas, Nahir Galarza, la joven que asesinó de dos tiros a Fernando Pastorizzo, cambió su estrategia de defensa varias veces con el objetivo de atenuar una posible condena. En poco tiempo pasó de admitir el crimen a decir que fue víctima de violencia de género y que eso la llevó a asesinar a su ex novio. Finalmente, en la última declaración ante la justicia -conocida esta semana-, la imputada tomó nuevamente otro camino y aseguró que todo fue un "accidente".

Con su nueva coartada, Galarza sostuvo que el arma se le disparó durante un supuesto choque en la moto en la que viajaba junto a Fernando. "Cuando llegamos a la calle de la casa de mi abuela, iba tan rápido que cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarro de él. Él agarra la moto con las dos manos. Casi nos caímos, y cuando me agarro de él le saqué la pistola. Ni siquiera miré cómo la agarré, y en ese momento que frena de golpe yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos de costado. (…) Me alcanzo a parar y como no entendía nada empecé a temblar. Me quedo como sorda, boba, y fue todo rápido. Me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió. Me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso", declaró la imputada.

Sin embargo, esta nueva coartada parece derrumbarse luego de la aparición de dos mensajes de WhatsApp que Nahir le envió a la víctima la madrugada del crimen. Los chats -publicados por el diario El Día– son de las 5:52 del 29 de diciembre; es decir 37 minutos después de que Pastorizzo fue asesinado y yacía muerto en la calle General Paz al 400 de Gualeguachú. "La podés cortar?", dice el primer mensaje. Unos 30 segundos de después mandó otro: "Ya te dije que no me vi con nadie".

La pregunta que se hacen entonces los investigadores con este nuevo elemento es por qué envió ese chat al celular de Pastorizzo si la imputada -tal como dijo- protagonizó "un accidente" en el que le disparó dos veces. Por lo pronto, la coartada se presenta débil y parece caerse con este chat.