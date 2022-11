Que no llevaba casco y que posiblemente conducía la moto a elevada velocidad. Según los investigadores, esas dos circunstancias le habrían jugado una mala pasada a Mariano "Nano" Pacheco, el chico de 14 años que se accidentó en Ullum y falleció en la mañana de este miércoles.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 10, sobre la Ruta 60. La víctima guiaba una Honda 150cc que no era de su propiedad ni de su familia, sino de la de un amigo. Una versión indica que se dirigía a otro domicilio donde lo habían invitado a jugar videojuegos. Según fuentes judiciales, eso expresó la madre, pero hay otra versión que dice que en realidad iba a comprar una bebida.

Lo concreto es que a la altura de la Finca Espejo, perdió el control de la moto, se salió de la calzada y todo terminó en tragedia. Según los voceros, el cuerpo quedó entre la banquina y un montículo de tierra, cerca del filo de un canal.

Mariano "Nano" Pacheco con compañera de la escuela.

¿Por qué creen que iba rápido? Esa teoría deslizaron unos testigos que declararon que lo vieron pasar a alta velocidad y que luego observaron una gran polvareda. Cuando fueron a ver ya poco se podía hacer, pues el chico ya no tenía signos vitales.

Si bien la causa de muerte será revelada por la autopsia, los pesquisas dijeron que posiblemente se desnucó. Lesiones visibles no presentaba, solamente una herida con sangre bajo las nalgas, señalaron.

Los testigos además confiaron a los investigadores que el chico no llevaba casco. Eso fue confirmado porque en el lugar no se encontró ninguno.

Además de la alta velocidad, los pesquisas suponen que le jugó una mala pasada el hecho de que no conociera la moto, sumado a que se trata de un vehículo pesado y grandote en comparación con el cuerpo de la víctima, por lo que la hipótesis es que no pudo dominarla.

Lo que los pesquisas de la UFI Delitos Especiales, al mando del fiscal Renato Roca, tienen en claro es que en el siniestro no intervino ningún otro vehículo o persona, por lo que la causa se encamina a pasar al archivo.

El caso generó conmoción en la comunidad ullunera. Entre tantos mensajes de dolor que circulan en las redes, resalta el de Nicole Caliva, amiga de la víctima, quien le dedicó unas sentidas palabras para despedirlo.

"Nunca lograré entender porque vos?justamente tenias que ser vos¿" (sic), comienza el posteo publicado en Facebook. Y sigue: "t quedaba mucho por vivir, nos quedaban muchos momentos más juntos, no logro asimilar que esto es verdad y no un sueño, t voy a recordar toda mi vida.. y pensar que hasta hace rato estabas enojado por todo lo que tenias que estudiar para rendir fisíca, tristemente no pude darte un ultimo abrazo y despedirme de vos, pero siempre estare agradecida por todo lo que hiciste por mi, por cuidarme, aconsejarme, por todas esas veces que estaba mal y me hiciste sentir mejor,, es triste tener que decirte un adiós para siempre, pero te prometo que siempre estaras en mi corazon" (sic).

"Gracias por tanto y descanza en paz pachequito de mi vida, te amo para siempre amigo mio" (sic), cierra la publicación, que incluye tres fotos de la chica con "Nano", su compañero de escuela.

Además de los mensajes en las redes, hubo otro homenaje al adolescente. Fue en el partido entre Alianza y San Lorenzo de Ullum, club en el que jugaba la víctima. Antes del pitazo inicial hubo un minuto de silencio que culminó con aplausos.